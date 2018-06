Diese Arbeiten werden von den ÖBB durchgeführt:

Bahnhof Krems: Erneuerung und Austausch sämtlicher Weichen am Westkopf. Im gesamten Juli ist deswegen keine Ein- und Ausfahrt von/nach St. Pölten möglich.

Paudorf: Die Eisenbahnkreuzung in Paudorf Richtung Klein-Wien wird erneuert. Dabei werden neue Schienen verlegt, das Schotterbett erneuert und eine Gleiseindeckung mit Beton vorgenommen.

Rund um den Göttweiger Berg:

Das Maßnahmenpaket reicht von Erneuerungen von Kabelwegen, Durchlässen und Grabenmauern bis zur Herstellung von Verbauungen gegen Steinschlag.

Zum Schienenersatzverkehr: Reisende mit Fahrrädern können die Busse des Schienenersatzverkehrs aus beförderungstechnischen Gründen nicht benützen. Ein Fahrkartenverkauf findet in den Bussen des Schienenersatzverkehres nur dann statt, wenn keine derartige Kaufmöglichkeit in der angefahrenen Bahnstation möglich ist. Die Sonderfahrpläne mit den geänderten Fahrplanzeiten sind an den Haltestellen des Schienenersatzverkehrs ausgehängt. Infos: www.oebb.at.