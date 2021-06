Ein Jugendzentrum bekommt Platz in den ehemaligen Räumlichkeiten des Kindergartens Mitterau 2. Die Stadt Krems informiert darüber am Dienstag, 6. Juli.

Marke Kulturstadt ausbauen

Bei diesem Infotag können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger näher über das Projekt informieren, welches von kremskultur und dem Verein Impulse getragen wird. „Wir sind Bildungs- und Kulturstadt. Diese Marke wollen wir in den kommenden Jahren weiter ausbauen“, kündigt Bürgermeister Reinhard Resch an.

Hollerer: "Raum für Kreativität"

Das geplante Jugendkulturzentrum in der Mitterau ist nach der Etablierung de Jugendkultur-Initiative Bright Young Things ein weiterer Schritt in diese Richtung. „Jugendliche brauchen Raum und Möglichkeiten, um sich aktiv kulturell und künstlerisch zu betätigen und ihre Kreativität zu entfalten“, meint dazu Vizebürgermeisterin Eva Hollerer. „Diesen Raum wollen wir in der Mitterau im ehemaligen Gebäude des Kindergartens einrichten.“

Endlich Ersatz für Pulverturm

Das neue Jugendkulturzentrum soll das bisherige Jugendzentrum Pulverturm ersetzen, das sich nach über 20 Jahren immer mehr aus dem Fokus der Jugendlichen wegbewegt hat. Es soll nicht nur kulturell-künstlerische Ansprüche erfüllen, sondern auch partizipative Freizeitangebote und sozialarbeiterische Aspekte beinhalten. Mehr Information erhalten Interessierte beim Infotag am Dienstag, 6. Juli.

Ansprechpartner stehen bereit

Für Gespräche stehen Vizebürgermeisterin Eva Hollerer, Bereichsleiterin Doris Denk, Kulturamtsleiter Gregor Kremser, Jugendkultur-Koordinatorin Eva Kadlec und Manuela Leoni (Geschäftsführerin des Vereins Impulse) zur Verfügung. Wer dabei sein möchte, sollte sich den Termin notieren: Dienstag, 6. Juli, 16 bis 19 Uhr, St. Paul-Gasse 10 (ehemaliges Kindergartengebäude). Der Veranstaltungsort ist auch öffentlich (mit der Stadtbuslinie 2) erreichbar. Nähere Infos: 02732/801-396.