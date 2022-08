Ballone setzten bunte Tupfen in den Himmel

Werbung Wagram im Weritas: Anzeige Weinverkostung am 30. 8. 2022 in Kirchberg

Traumhaftes Wetter war die ideale Voraussetzung für die Fahrten, die über Distanzen bis zu 20 Kilometer gingen.

Nur Frühaufsteher waren dabei

„Glück auf, gut Land“ hörte man an den vier Veranstaltungstagen am Flugplatz Gneixendorf. Sowohl die Ballonfahrer als auch ihre Gäste mussten sich im frühen Aufstehen üben. Denn um 6.15 Uhr fanden die Starts, stets vom freundlichen Strahlen der Morgensonne begleitet, statt. Für Fotografen war dies die Chance, die Ballons und ihre Körbe noch am Boden zu sehen und das langsame Aufsteigen miterleben zu können.

Wind bestimmt die Richtung

Den Weg weist der Wind. Und so führten die meisten Fahrten dieses Jahr über Rohrendorf bis Hadersdorf in den Bereich des sogenannten "Landbodens". Mancher suchte seinen Landeplatz auch südlich der Donau. Nur am Abend führte die Fahrt nach Nordosten. Das perfekte Wetter nutzten auch hunderte Zuschauer früh morgens um das bunte Treiben am Himmel über Gneixendorf mitzuverfolgen.

Wiederkehr im Sommer 2023

Wer diesmal das farbenfrohe Bild verpasst hat oder einmal die Freiheit des fast lautlosen Schwebens über das Land miterleben möchte: Auch nächstes Jahr treffen sich die Ballonfahrer um den Feiertag mitten im August wieder am Flugplatz Gneixendorf - zu Maria Himmelfahrt. Wenn der Name des Feiertags kein gutes Omen für die Veranstaltung ist?

