„Paris an der Donau“: Französische HLF-Nacht in Krems

„Notre Soirée – A night of hidden talents“ (übersetzt: „Unser Abend – Eine Nacht der verborgenen Talente“) lautet das Motto des nächsten HLF-Balls am 4. März 2023.

In der HLF organisieren traditionell die vierten Klassen den Maturaball für die Abschlussklassen. „So können die 92 Maturantinnen und Maturanten den Ball in vollen Zügen genießen“, erklärt Lena Betz, Mitglied des Ballkomitees, das aus 13 Schülern besteht.

Und diese dürfen sich mit allen Gästen auf einen außergewöhnlichen Ball freuen: „Notre Soirée“, da diese Nacht ganz im Zeichen Frankreichs stehen soll. „Das wollen wir in Musik und Kulinarik widerspiegeln“, erklärt Betz das Thema. „A night of hidden talents“ steht für ein besonderes Highlight: „Jeder Besucher soll mit Maske kommen. Das wird ein großartiger Moment, wenn dann genau um Mitternacht alle ihre Masken abnehmen“, freut sich Betz bereits.

Die organisierenden Schüler geben sich vielseitig: Der Ball wird nicht nur Anlass zum Feiern und Tanzen, sondern auch als Networking-Space konzipiert. Hier sollen sich Fachexperten und Wirtschaftspartner in geselligem Rahmen austauschen können. Insgesamt rechnen die Veranstalter mit etwa 2.000 Gästen.

Die Arbeit am Ball ist Teil des Eventmanagement-Unterrichts an der HLF Krems. Einen Zweig bildet das Ballkomitee, „Service, Design und Digitalisierung“ übernehmen den Social Media Auftritt.

Die Österreichhallen, die nicht gerade durch ihre architektonische Schönheit glänzen, werden sich in Zusammenarbeit mit anderen Jahrgängen der HLF in ein „Paris an der Donau“ verwandeln.

