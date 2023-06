Raiba Krems feierte Abschied von drei Urgesteinen

„Drei Urgesteine. Drei mal drei Jahrzehnte.“ lautete das Motto des Abends, an dem viele Erinnerungen aufgefrischt wurden. Zugleich mit dem Abschied des Vorstandsdirektors Herbert Buchinger - er war 28 Jahre für die Geschickte des Instituts verantwortlich -, des Aufsichtsratsobmannes Johann Dallinger und des Obmannes Anton Bodenstein - beide seit 30 Jahren im Amt - gab es auch Grund zur Freude über einen Neuanfang. Neben dem bewährten Geschäftsleiter Reinhard Springinsfeld ist seit 2022 Franz Kurzreiter tätig. Dem Aufsichtsrat sitzt nur Karl Hallbauer vor, als Obfrau fungiert Doris Berger-Grabner.

Aus Zusammenarbeit wurde Freundschaft

Im Rahmen der von Rainer Pariasek moderierten Veranstaltung, die die Langenloiser Raika Dixie Band unter Hannes Rauscher schwungvoll musikalisch begleitete, betonte Bodenstein, dass viele Menschen im Zuge der Zusammenarbeit „Freunde geworden“ seien. Dallinger erheiterte mit einer Anekdote. Er hatte einst die bekannte Wiener Hofzuckerbäckerei Demel vor einem Sturm hungriger Raiba-Funktionäre gerettet. Buchinger freute sich über die vielen Gäste und dankte vor allem Claudia Steinkellner und ihrem Team für die perfekte Veranstaltungsorganisation.

„Raiba wie eine Privatbank geführt“

„Wir haben die Bank geführt, als wäre sie unsere Privatbank“, gab der scheidende Chef ein Geheimnis des Erfolges preis. „Aber die Funktionäre haben uns viel Freiheit gelassen.“ Buchinger auf die Frage, ob es zum Abschied Wehmut gebe: „Es tut schon ein bisserl weh, aus dem Spiel, das man Wirtschaft nennt, aussteigen zu müssen.“ Als gefährlichstes Erlebnis erinnerte sich der Bankdirektor an einen Zwischenfall mit einem Shredder, der seine Krawatte gefangen und ihn beinahe stranguliert hatte. Um einen Tipp für den Nachfolger gebeten, meinte Buchinger: „Man braucht viel Zeit und Herzblut. Und Ehrlichkeit, denn man soll sich immer in den Spiegel schauen können.“ Seiner Gattin Brigitte überreichte er in Anerkennung ihres oftmaligen Verzichts durch seinen Job einen Blumenstrauß.

Elisabeth Zehetner-Piewald (links) und Dorise Berger-Grabner überreichten die Urkunde über die Ernennung zum Ehrenobmann an Anton "Toni" Bodenstein. Foto: Martin Kalchhauser

Anton Bodenstein nun Ehrenobmann

In Hallbauers Abwesenheit überreichte seine Stellvertreterin Elisabeth Zehetner-Piewald gemeinsam mit der neuen Obfrau Doris Berger-Grabner Geschenke an Buchinger, Dallinger und Bodenstein. Erstere charakterisierte den scheidenden Direktor anhand der Buchstaben des Namens „Krems“ mit kompetent, respektvoll, erfolgsorientiert, mutig und smart. Jahrgangsweine der Winzer Krems aus den Jahren 1993 und 1995 waren die Geschenke der beiden Damen für die drei Herren. Zugleich mit der Zuordnung der Begriffe „Engagement, Weitsicht und Empathie“ überraschten die Gratulantinnen den scheidenden Obmann Bodenstein mit der Ernennung zum Ehrenobmann.

Franz Kurzreiter überraschte das scheidende Trio mit einer NÖN-Sonderausgabe. Foto: Martin Kalchhauser

Viel Raiffeisen-Gold für die drei Urgesteine: Anton Bodenstein, Raiffeisen-Generalanwalt Erwin Hameseder, Johann Dallinger und Herbert Buchinger. Foto: Martin Kalchhauser

NÖN-Sonderausgabe für die Geehrten

Reinhard Springinsfeld und Franz Kurzreiter, die ebenfalls Erinnerungen preisgaben, war es vorbehalten, ganz besondere Geschenke zu überreichen. Gemeinsam hatte die Belegschaft ein Erinnerungsbuch gestaltet, und zusätzlich gab es eine NÖN-Geburtstagszeitung für die drei gefeierten Männer, die in hoher Auflage hergestellt worden war, sodass auch alle Gäste ein Exemplar mit nach Hause nehmen konnten. Für den Höhepunkt an Ehrungen war Raiffeisen-Generalanwalt Erwin Hameseder nach Krems gekommen. Bodenstein, der bereits alle Ehrungen der Genossenschaft erhalten hat, erhielt pures Gold (die Raiffeisen-Münze) aus seiner Hand. Buchinger und Dallinger zeichnete Hameseder mit dem Ehrenzeichen in Gold aus.

Besondere Menschen an einem besonderen Abend: Reinhard Springinsfeld, Anton Bodenstein, Brigitte und Herbert Buchinger, Doris Berger-Grabner, P. Maurus Kocher, Erwin Hameseder und Franz Kurzreiter (von links). Foto: Martin Kalchhauser

Riesige Zahl an besonderen Gästen

Nach Dankesworten und Geschenken der Belegschaft, überreicht durch den Betriebsratsvorsitzenden Werner Penz, der auch eine Karikatur für Buchinger im Gepäck hatte, lang der Abend bei Köstlichkeiten aus Harald „Harry“ Schindleggers Küche aus. Mit dabei waren bei Festakt und Ausklang unter vielen anderen Göttweigs Abt Columban Luser mit Pater Maurus Kocher, Bezirkshauptmann Günter Stöger, die ehemalige Bürgermeisterin Inge Rinke, Stadtvize Florian Kamleitner, IMC-Gründer Heinz Boyer, Geschäftsführerin Ulrike Prommer, Ex-Bezirkshauptmann Werner Nikisch, Bauerkammer-Obmann Georg Edlinger, Winzer Krems-Chef Ludwig Holzer und Top-Winzer Leopold Müller. Ebenfalls in der Gäste-Riege gesichtet wurden der frühere Bundeskanzler Alfred Gusenbauer, Notar Norbert Zeger sowie zahlreiche Unternehmer aus der Region.

Thomas Kukola, Hannes Rauscher, Ernst Bauer, Andreas Haslinger, Thomas Steinschaden, Martin Schwarzinger und Sigi Rauscher (von links) standen als "Raika Dixie Band" im Einsatz. Foto: Martin Kalchhauser