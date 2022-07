Fix: Paudorfer Trafikant übersiedelt und wird Nahversorger

Werbung

Lange wurde verhandelt, jetzt ist fix: Trafikant Burak Kirali wird am 1. Oktober sein neues Geschäft in der Kremserstraße 115, der ehemaligen Raiffeisenbank-Filiale, eröffnen. In der Gemeinderatssitzung wurde die Vermietung offiziell abgesegnet.

Kirali wird eine zentrale Rolle als Nahversorger in der Gemeinde übernehmen: Wie berichtet plant der Trafikant, einen Bankomaten im Foyer aufzustellen: „Er wird 24 Stunden, sieben Tage die Woche zur Verfügung stehen“, versichert der Unternehmer. Außerdem habe er einen Antrag als Postpartner gestellt.

Erweitert wird nicht nur das Sortiment: „Künftig stehen uns statt 26 mehr als 80 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung“, freut sich der Paudorfer Trafikant schon auf das neue Geschäft, auch wenn ihm intensive Monate bevorstehen: „Wir müssen umfassende Umbaumaßnahmen vornehmen.“ Mehr als 100.000 Euro werde er am Standort investieren.

Bürgermeister Martin Rennhofer freut sich, dass mit der Gemeinde als Vermieter endlich eine Einigung erzielt werden konnte: „Uns als Gemeinderat war es ein großes Anliegen, ein derartiges Nahversorger-Angebot für die Bürger zu unterstützen. Gerade ein Bankomat und auch die Postpartnerschaft sind für die Paudorfer wirklich wichtig.“ Kirali wird deshalb auch in den kommenden zehn Jahren mit einer Wirtschaftsförderung der Gemeinde unterstützt.

