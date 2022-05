Unmut: Anzahl der Geldautomaten in der Region Krems sinkt

Werbung

Bankomaten-Abbau ist ein „heißes“ Thema – auch in mehreren Gemeinden des Bezirks Krems und in der Stadt selbst.

So wurden erst in den vergangenen Wochen und Monaten in Senftenberg und Paudorf Filialen geschlossen, Bankomaten abgebaut. In Krems-Stein liegt eine Filialschließung schon länger zurück. Dies rief private und politische Initiativen auf den Plan, etwa eine des Kremser KLS-Gemeinderats Nikolaus Lackner, der die Aufstellung eines Bankomaten am Steiner Welterbeplatz veranlasste.

„Bankomaten sind notwendige Infrastruktur und die Banken müssen in die Pflicht genommen werden, ihren öffentlichen Auftrag zu erfüllen“, sagt Lackner. Als „Insel der Seligen“ könne man die Kremser Altstadt noch bezeichnen, außerhalb davon sehe die Situation schlechter aus. Auf der Suche nach einem Ersatzbankomaten für Stein hätten die Banken dem Kremser Bürgermeister Reinhard Resch „die kalte Schulter gezeigt“, was kein Ruhmesblatt sei. „Die Banken wollen ihre Kunden ins Internet treiben, um Kosten zu sparen. Die Lücken werden nun Firmen übernehmen, die keine jährlich steigenden Dividenden an Aktionäre ausschütten. Ich erwarte in der Region mittelfristig Initiativen wie in Krems und Senftenberg.“

In Paudorf ist derweilen noch unsicher, was mit der ehemaligen Bankfiliale geschehen wird. Zuletzt äußerte der Paudorfer Trafikant Burak Kirali Interesse an einer Übersiedelung in das gemeindeeigene Gebäude. In einem solchen Falle wolle er Postpartner werden und im Foyer über IC Cash einen Bankomaten errichten lassen. In trockenen Tüchern ist allerdings noch nichts. „Es gibt noch keinen Mietvertrag“, bestätigt Paudorfs ÖVP-Bürgermeister Martin Rennhofer.

Raiffeisen sieht deutlich niedrigere Kundenfrequenz

SPÖ-Pensionistenverbandsvorsitzender Alfred Scheichel sieht das Problem, dass Pensionisten aus peripheren Stadtteilen zum Geldabheben in die Altstadt fahren müssen. Private punktuelle Initiativen seien keine nachhaltige Lösung. Und auch Lackner betont: „Da wird es einen Schulterschluss der Politik mit den Bürgern brauchen, um sanften Druck auf die Banken auszuüben.“ Scheichel hebt Lackners und Reschs Initiative in Stein hervor und kündigt für den Stadtteil einen weiteren Bankomaten an.

Auch beim Kremser ÖVP-Seniorenbund sieht man die Banken-Situation negativ. „Leider ist es so, dass im Bezirk immer weniger Bankomaten zur Verfügung stehen. Zwischen Melk und Mautern sind es nur wenige, abgesehen davon gibt es keine Filialen, in denen persönliche Gespräche geführt werden können“, sagt Bezirksobmann Armin Sonnauer. Als „hilflos“ wolle er die Senioren aber trotz der aktuellen Entwicklung nicht bezeichnen. „Die beschäftigen sich immer mehr mit Internetbanking.“

„Sieben Standorte“: Laut Kremser Raiffeisen-Geschäftsführer Herbert Buchinger hat die RB in Krems nach wie vor das dichteste Filialnetz. Foto: Johannes Mayerhofer

Stadt und Bezirk Krems erlebten in den vergangenen Jahren schon Abbau von Filialen und Bankomaten seitens Kremser Bank und Volksbank. Die jüngsten Schließungen betrafen aber vornehmlich die Raiffeisenbank. Dort sieht man die Entwicklung als Reaktion auf geändertes Kundenverhalten. „Die Kundenfrequenz in unseren Bankstellen ist aufgrund der geänderten Kundenbedürfnisse teilweise dramatisch zurückgegangen“, erklärt Kremser Geschäftsleiter Herbert Buchinger.“

Zu erwähnen ist auch, dass nicht zuletzt aufgrund von Corona die Bankomatbehebungen nach vielen Jahren stetiger Steigerungen nunmehr zurückgegangen sind. Die Menschen nutzen immer mehr die Möglichkeit des bargeldlosen Bezahlens.“ Die Raiba habe allerdings mit sieben Standorten im Kremser Genossenschaftsgebiet noch immer „das mit Abstand dichteste Filialnetz aller Banken in Krems“. Das damit freiwerdende Personal arbeite nun im Finanzierungs-Center und im Kundenservice-Center.

