„Das Geschäft war schon halb leer.“ Ein Kunde der Billa-Filiale in Krems-Mitterau wunderte sich vor einigen Wochen, warum der sonst so reichlich bestückte Lebensmittelmarkt seines Vertrauens nicht mehr ganz so prall gefüllt war. Auf Nachfrage bei einer Verkäuferin erfuhr er dann, dass schon alles vorbereitet sei für die Vergrößerung der Filiale. „Auch die Lkw für den Ladenbau sind schon bestellt worden, hat sie mir erzählt“, schildert der Mann.

Bescheid: „Aber in Krems dauert das ja ein Jahr“

Hintergrund: Billa plant aufgrund der guten Kundenfrequenz die Erweiterung seiner Filiale in der Doktor-Gschmeidler-Straße. Dazukommen soll das Nachbar-Areal, in dem bis Ende 2017 die Volksbank beheimatet war. Ursprünglich hätte das Geschäft bereits am 14. März eröffnet werden sollen. Weil aber die Baubehörde des Magistrats die Arbeiten an dem Objekt stoppte, konnte dieser Termin nicht eingehalten werden.

„Alle weiteren Fragen können derzeit nicht beantwortet werden, da es sich um ein laufendes baupolizeiliches Verfahren handelt“, teilte Karl-Heinz Angerer vom Amt für Anlagenrecht mit. Auch bei Billa gab man sich zu der Sache zugeknöpft: „Derzeit warten wir auf die Genehmigung der Behörde“, so die knappe Auskunft von Pressesprecher Paul Pöttschacher.

Lechner, Kalchhauser Baumeister Alfred Schubrig: „BILLA wollte anfangen, damit der Eröffnungstermin hält.“

Erst die für die Erweiterung zuständige Kremser Baufirma Schubrig bringt Licht ins Dunkel. Die Bewilligung habe noch gefehlt, es sei zu früh begonnen worden. „Billa wollte anfangen, damit der Eröffnungstermin hält. Wir haben im Jahr zehn Billa-Baustellen, da gibt es keine Probleme“, sagt Geschäftsführer Alfred Schubrig.

Bauleiter Benjamin Pöschl erläutert die Vorgangsweise so: „Wir haben mit den bewilligungsfreien Arbeiten angefangen und gehofft, dass rechtzeitig zu den Stemmarbeiten der Bescheid da ist. Aber in Krems dauert das ja ein Jahr.“

Pöschl rechnet mit einer mehrmonatigen Verzögerung für das Projekt. Ein geringes Bußgeld für die Arbeiten ohne Bewilligung soll Billa übernehmen. Konzernsprecher Pöttschacher wollte das aber nicht bestätigen: „Wir haben mit keinen finanziellen Verlusten zu rechnen.“