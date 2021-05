Zwei Wachauer Marillenbauern sind im Kreis der Kandidaten, wenn am 2. Juni die bereits 18. Staffel des ATV-Erfolgsformats „Bauer sucht Frau“ startet. Mit 16 Bauern sind diesmal so viele wie noch nie am Start, um über Vermittlung des Senders und Moderatorin und „Liebesbotin“ Arabella Kiesbauer ihr Liebesglück zu finden.

Christian (30) und Gerald (29) Mündl, die „gschaftigen Marillenbrüder“ aus Willendorf, Gemeinde Aggsbach-Markt: Das sympathische Brüder-Duo wohnt gemeinsam am elterlichen Hof, in der Wachau, auf dem sie erfolgreich sechs Hektar Wald und 2,5 Hektar Marillengärten bewirtschaften. Die beiden sind bei der heimischen Freiwilligen Feuerwehr engagiert und seit drei Jahren single.

Gefragt sind Treue und Unternehmungslust

Durch ihre Teilnahme bei „Bauer sucht Frau“ hoffen sie, die große Liebe zu finden. Christian wünscht sich eine treue Partnerin, die so unternehmungslustig ist wie er und die sich auch für die landwirtschaftlichen Aufgaben begeistert. Geralds Traumfrau sollte im Idealfall eine natürliche Schönheit sein. Viele Piercings wären für ihn ein absolutes No-Go. Zudem möchte er schon bald mit seiner künftigen Partnerin eine Familie gründen …

Single-Damen und Single-Männer können ab sofort wieder nachdenken: Ist der Traumbauer schon dabei? Bewerbungen sind ab sofort unter atv.at/bauersuchtfrau möglich.

Die 18. Staffel von „Bauer sucht Frau“ startet mit den Vorstellungsfolgen am Mittwoch, 2. Juni, und Mittwoch, 9. Juni, jeweils um 20.15 Uhr.