Klinikum Krems: Dachgleiche beim Pathologie-Neubau erreicht

Bis Mitte 2024 wird das neue Gebäude des Instituts für Pathologie des Universitätsklinikums Krems fertiggestellt. Nun fand die Gleichenfeier statt.

Ein wichtiger Partner aller Abteilungen

„Viele verbinden die Pathologie mit dem Tod, einem Ende. In Wirklichkeit steckt aber viel mehr dahinter: Hier werden beispielsweise Proben von Gewebe und Zellen analysiert, um Patienten und Patienten die korrekte Therapie zukommen zu lassen“, betonte Roman Semler, kaufmännischer Direktor des Hauses, bei der Feier. „Die Pathologie ist somit einer der wichtigsten Behandlungspartner für alle Abteilungen.“

Mitarbeiter in Neuerungen eingebunden

Im neuen Gebäude stehen den Mitarbeitern des Instituts für klinische Pathologie und Molekularpathologie auf zwei Ebenen rund 855 m² zur Verfügung. Einzig die Prosektur (Totenbeschau, Obduktionen, ...) wird nicht in das neue Gebäude übersiedeln. Alle Mitarbeiter waren mit eingebunden und konnten die Infrastruktur mitgestalten. Bei der Ausstattung wurde auf hochwertige Einrichtung geachtet und auch Maßnahmen für den Schritt in Richtung Digitalisierung gesetzt.

Große Bedeutung des Standorts Krems

„Mit den Investitionen in die baulichen Erweiterungen des Universitätsklinikums Krems setzen wir ein sichtbares Zeichen für die Bedeutung des Hauses in der regionalen Versorgung“, betonte Franz Laback von der Landesgesundheitsagentur. „Die Pathologie nimmt in der modernen Diagnostik eine wesentliche Rolle ein.“

Die traditionelle Gleichenfeier, bei der die Errichtung des Dachstuhls, also die Fertigstellung des Rohbaus, zelebriert wird, wurde vom Bauunternehmen Leyrer+Graf ausgerichtet.