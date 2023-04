Hochwasserschutz an Krems wird um 8,6 Millionen Euro ausgebaut

Gute Nachrichten für die Krems-Anrainer: Der Hochwasserschutz im Bereich des Stadtteiles Rehberg wird verlängert.

Bauarbeiten bis zur Stadtgrenze

Regenfälle wie die der letzten Tage riefen bei vielen Bewohnern in der Nähe des Kremsflusses Erinnerungen an Hochwasserereignisse der vergangenen Jahrzehnte wach. Beruhigende Nachrichten hat der Kremser Magistrat für sie. Ende April wird der letzte Bauabschnitt für den Kremsfluss-Hochwasserschutz in Angriff genommen. Betroffen ist der Bereich zwischen „Milota-Brücke“ und der Ortsgrenze Senfentenberg.

Brücke wird komplett neu errichtet

Die Arbeiten umfassen den Abbruch und den Neubau der Milota-Brücke - die Verbindung zwischen dem Seilerweg und der Kremstalstraße auf Höhe der Volksschule - und den Um- bzw. Neubau der Bertagnoli-Wehr. Die alte Wehr wird durch eine sogenannte „Klappenwehr“ ersetzt, das über hydraulisch steuerbare Elemente verfügt.

Start im Bereich Mühlhofgründe

Zunächst werden Rodungsarbeiten und Flussbauten im Bereich der Mühlhof-Gründe durchgeführt. Ab 24. April ist die Milota-Brücke nicht mehr durchgehend befahr- und begehbar. Anfang Juni wird die Brücke dann komplett abgerissen und in Folge neu errichtet. Diese Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Oktober.

8,6 Millionen werden investiert

Die Kosten sind mit 8,6 Millionen Euro veranschlagt. Bund und Land übernehmen rund 80 Prozent der Kosten. Die Stadt muss rund 1,5 Millionen Euro für das Projekt aufbringen. Am Kremsfluss-Hochwasserschutz wird schon viele Jahre gebaut. Jetzt geht es mit einem im Ernstfall sehr wichtigen Abschnitt weiter.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.