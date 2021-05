Der Gföhler Gemeinderat gab Ende April via Umlaufbeschluss grünes Licht für die 2021 anstehenden Bauvorhaben – darunter einige Kanalbauprojekte. Großes Rätselraten gab es dazu allerdings zur erforderlichen Neuerrichtung des Teilstücks in der Kirchengasse.

Stadtrat Erich Starkl (FPÖ) hinterfragte, warum dieser Teil des Regenwasserkanals im Zuge der Errichtung des Hauptplatzes in den Jahren 2001/2002 nicht gleich mit neu gebaut wurde: „Die Neuerrichtung aller Kanäle im Hauptplatzbereich war im Plan von damals vorgesehen. Eine Kamerabefahrung im Vorjahr ergab aber, dass ein rund 26 Meter langes Teilstück in der Kirchengasse alt und nun einsturzgefährdet ist. Weiters kam es zu Fehlanschlüssen, wodurch Regen- und Schmutzwasserkanäle vertauscht wurden.“

Starkl befürchtet Mehrkosten: „Steuergeld muss wirtschaftlich und nachhaltig eingesetzt werden – ich befürchte, dass aufgrund von Fehlinvestitionen in der Vergangenheit in den nächsten Jahren Kanalgebühren erhöht werden müssen.“ Für die Neuerrichtung des Kanalabschnitts Kirchengasse wurden 98.000 Euro brutto veranschlagt.

Kanalabschnitt geplant, aber nicht gebaut?

Der Hauptplatz wurde in der Ära von Alt-Bürgermeister Karl Simlinger (ÖVP) neu errichtet. Im NÖN-Telefonat versicherten die damals involvierten Personen, dass im Zuge des Hauptplatz-Baus die gesamte Infrastruktur darunter erneuert wurde.

Nicht dabei war allerdings tatsächlich der Regenwasserkanal in der Kirchengasse: Die Neuerrichtung dieses Kanalabschnitts wurde damals zwar diskutiert, aber unter anderem aus Kostengründen nicht durchgeführt. Der Kanalstrang Kirchengasse wurde in einer Einheit mit der Ernest-Thum-Straße gesehen, weiters bescheinigten Gutachten, dass dieser Kanalabschnitt noch nicht am Ende seiner Lebensdauer angekommen war, sodass dieser nicht ausgetauscht wurde.

Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger (ÖVP) bestätigt, dass auf den im Rathaus aufliegenden Plänen aus dem Jahr 2001 die Erneuerung des betroffenen Kanalabschnitts zwar vorgesehen war, aber schlussendlich nicht ausgeführt wurde. „Ich kann die Aufregung seitens der FPÖ nicht nachvollziehen. Es gab einen Besprechungstermin, bei dem alle Details der Sanierungsmaßnahmen betreffend Hauptplatz und Kirchengasse mit Fachleuten besprochen wurden und bei dem auch Stadtrat Starkl mit dabei war. Der Kanalabschnitt Kirchengasse wurde 2001 nicht gebaut und hat daher damals auch keine Kosten verursacht“, versichert die Stadtchefin.

Bei den für heuer geplanten Arbeiten handle es sich somit um reine Instandhaltungsmaßnahmen. „Bei den Aufgrabungen werden auch gleich notwendige Instandhaltungsarbeiten an der Fernwärmeleitung durchgeführt und alle erforderlichen Leitungen einer modernen Infrastruktur – auch für eine zukünftige Glasfaserleitung – mitverlegt. Der Gemeinderatsbeschluss zu diesem Punkt erfolgte einstimmig, auch die FPÖ war dafür!“

Stadtrat Günter Steindl (SPÖ) hat ebenso wenig Verständnis für die Reaktion der FPÖ: „Im Sinne der Bürger versuchen wir, die Nutzungsdauer eines Kanals so lange wie möglich hinauszuzögern, um Kosten zu sparen.“ Als Gemeinde verlasse man sich dabei auf Sachverständigen-Gutachten. „Hätte man den Kanal damals erneuert, wäre er nun ja auch schon wieder fast 20 Jahre alt.“ Hinsichtlich eventueller Gewährleistungsansprüche bei tatsächlich vorhandenen Fehlanschlüssen, „muss man sich anschauen, wer die damalige Baustelle abgenommen hat.“