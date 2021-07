Die Stadt Krems hat im Vergleich zu vergangenen Sommern heuer eine überschaubare To-Do-Liste an Straßenbaustellen vor sich. Größter Brocken ist die Kanalsanierung in der Ringstraße. Der Abschnitt zwischen Heinemannstraße und Utzstraße muss rechtzeitig vor dem Wachauer Volksfest Ende August fertig werden. Nach dem Wachaumarathon startet die nächste Bauphase, die bis zum Franz-Zeller-Platz führen wird.

Sperren im Sommer

Über die ganzen Sommerferien gesperrt sein wird die Wachtertorgasse in der Altstadt. Autofahrer müssen eine großräumige Umleitung in Kauf nehmen. Grund ist die Sanierung der über 70 Jahre alten Wasserleitung, die schon jetzt im Bereich des Hohen Markts gestartet ist. Besonders zu den Stoßzeiten kommt es wegen der beengten Straßenverhältnisse aktuell zu Drängeleien. Warum hier nicht bis Ferienbeginn gewartet werden konnte? „Das Projekt ist unaufschiebbar, da es hier in letzter Zeit immer wieder Rohrbrüche gegeben hat“, teilt die Stadt auf NÖN-Anfrage mit.