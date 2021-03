Nächstes Bauprojekt im Kremser Altstadtbereich: Auf dem Parkplatz der Volksbank in der Mühlbachgasse soll eine Wohnhausanlage mit 47 Eigentumswohnungen, eine Tiefgarage mit 97 Pkw-Abstellplätzen und 48 überdachte Fahrradabstellplätze entstehen. Ein Bauverfahren am Magistrat läuft, vor wenigen Tagen ist die Einspruchsfrist für die Anrainer abgelaufen. Bauwerber ist die Mühlbachgasse 8 Immobilien GmbH. Deren Geschäftsführer Harald Heilig, der auch Chef der Firma Heilig Immobilien aus Langenlois ist, wollte der NÖN gegenüber weder verraten, wann der Baustart erfolgen soll, noch weitere Projektdetails bekannt geben. „Im laufenden Bauverfahren gebe ich keine Stellungnahme ab.“

Zweiter Geschäftsführer der Mühlbachgasse 8 GmbH ist übrigens Christian Hager, der Direktor der Kremser Bank und Geschäftsführer der SK Immobilien GesmbH. Letztere war in den vergangenen Wochen immer wieder in der Öffentlichkeit präsent. Die Immobilientochter der Sparkasse Krems plant, wie mehrmals berichtet, den Abriss eines Häuserensembles in der Oberen Landstraße und Sparkassengasse. Gegen das Projekt hatten zuletzt vor allem die Kremser Abordnung von Fridays For Future (siehe Seite 11) und die Mieter, die noch in den knapp 20 Wohnungen leben, mobil gemacht.