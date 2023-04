Kremser AMS ist Niederösterreichs Musterschüler

Das AMS Krems ist aktuell die einzige Geschäftsstelle in ganz NÖ, die auf diese erfreuliche Entwicklung verweisen kann.

Tolles Team, tolle Kooperationen

„Mein Team hat trotz der herausfordernden Zeiten durch eine exzellente Performance viel erreicht“, lobt AMS-Chef Erwin Kirschenhofer den Einsatz seiner Leute. Und er sieht noch einen zweiten Grund für diese positive Bilanz: „Es gibt bei uns eine beispielgebende Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern ÖGB, Arbeiterkammer (AK), Wirtschaftskammer (WK) und Industriellenvereinigung (IV), die dieses besondere Ergebnis erst möglich macht.“

Sensationelle Quote: 4,7 Prozent

Ende März 2023 waren 1.637 Personen beim AMS Krems arbeitslos vorgemerkt. Das sind um 6,1 Prozent weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die prognostizierte Arbeitslosenquote für den Monat März 2023 beläuft sich auf 4,7 Prozent (5,0 % im März 2022). Rechnet man zu den arbeitslos vorgemerkten Menschen die Personen dazu, die sich in Schulung befinden, waren mit Ende März 2023 insgesamt 2.057 Personen von Arbeitslosigkeit betroffen.

Betriebe melden viele offene Stellen

Bemerkenswert ist insbesondere auch der - im Gegensatz zum rückläufigen niederösterreichischen Stellenmeldungstrend - nach wie vor feststellbare Anstieg der sofort verfügbaren Stellen im Bezirk Krems. So stehen den Interessierten in Stadt und Bezirk Krems 1.317 offene Stellen zur Verfügung. Alleine im Monat März 2023 sind dabei 551 neue offene Stellen dazu gekommen, was ein weiteres Indiz für die funktionierende Kooperation mit der heimischen Wirtschaft ist.

Stellenbesetzungen stark gestiegen

„Die Stellenbesetzungen konnten in den ersten drei Monaten um 21 % gesteigert werden“, freut sich Kirschenhofer. Von den 1.076 freien Stellen, die mit einer passenden Arbeitskraft besetzt werden konnten, war der überwiegende Teil als Vollzeitstellen ausgeschrieben. Im heurigen Jahr haben die Berater des AMS Krems arbeitsuchenden Kunden bereits rund 6.000 Vermittlungsvorschläge gemacht. Außerdem konnten insgesamt annähernd 1.600 Jobsuchende ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beenden.

