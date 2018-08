Auch im Herbstsemester legt die VHS-Krems neue Schwerpunkte. Einer davon betrifft Sprachen: So beginnen Anfang Oktober eine Reihe von Kursen – für Anfänger ohne Grundkenntnisse bis zur High-Level Conversation.

Der „Round Table Club“ bietet ein zwangloses – und kostenloses! – Treffen für alle, die ihr Englisch pflegen wollen. Aber nicht nur herkömmliche Lehrmethoden werden angeboten, sondern auch Lernen über Skype für Kroatisch, Ungarisch, Polnisch und Arabisch.

Auch Gesundheit und Lifestyle kommen nicht zu kurz

Wie Lernen per Skype funktioniert, kann am 21. 9. in einem entsprechenden Einführungskurs erlernt werden. Ein weiterer Schwerpunkt im Bereich Sprachen ist natürlich auch immer „Deutsch als Zweitsprache“. Ein Intensivkurs für Anfänger (A 1) beginnt bereits am 10. September (Tageskurs).

Ebenso ein Schwerpunkt der Arbeit an der VHS Krems ist die Berufsreifeprüfung. Diese ermöglicht, nebenberuflich in zwei Jahren zur vollen Studienberechtigung (gleich einer Matura) zu gelangen. Infoabend: Dienstag, 4. 9., 18 Uhr.

Gratis ist der erste Vortrag am Mittwoch, 19. 9., 18 Uhr: Norbert Palecek spricht zum Thema „Alexa & Co: Active and Assisted Living (AAL)“. Darunter versteht man Dienstleistungen auf Basis von Informationstechnologien mit besonderem Fokus auf Bedürfnisse älterer Menschen.

Auch Gesundheit und Lifestyle kommen an der VHS Krems nicht zu kurz („Impulsströmen“ gegen Tinnitus, „Sinnliche Düfte“, Body Work und Faszien-Training, …). Auf dem Programm steht auch eine Ausstellung: „donauskulpturen auf panvineo“ (Vernissage: 27. 9.) mit Christine Kastners Arbeiten.

Wichtig: Das neue VHS-Programmheft geht in diesen Tagen „an einen Haushalt“. Wer es bis Mitte September nicht bekommen hat, kann es kostenlos bestellen. Gustieren und Anmeldungen sind auch immer unter www.vhs-krems.at möglich.

Info: VHS Krems, 02732/ 85798, info@vhs-krems.