Schönes Wetter und ein abwechslungsreiches Programm ließen das Herbstkonzert des Musikvereins Arnsdorf mit Kapellmeister Bernhard Schütz wieder zu einem gelungenen Fest werden.

Einen besonderen Ohrenschmaus boten die Solisten Stefan Schütz und Nicolas Zeller auf Flügelhorn und Trompete, die die Zuhörer mit „O du mein Österreich“ sowie „Once upon a time in the West“ begeisterten. Vor den Vorhang geholt wurden auch die Jungmusiker Katharina Hirnschall, Selina Hick und Sebastian Schütz, die das bronzene Leistungsabzeichen absolviert haben und von der Leiterin der Musikschule Wachau, Maria Rupf, sowie Bezirkskapellmeister Günter Weiß (auch Erster Trompeter im Musikverein) ausgezeichnet wurden. Als Moderator fungierte Kurt Einzinger.