81-Jähriger fuhr am Gehsteig Fußgänger nieder

Dass er im Weinkeller mit einigen Gläsern Wein seinen Geburtstag gefeiert und danach noch ein Lokal in Rohrendorf aufgesucht hat, wusste der 81-Jährige aus dem Bezirk Krems vor Gericht noch. An die Heimfahrt, die nach nur einigen Fahrmetern in Schlangenlinien in einer Kollision mit einem Fußgänger geendet hat, wollte er sich bedauernd nicht mehr erinnern können.

Markantes Kennzeichen verriet Unfalllenker

Er habe die Herrschaft über den Wagen verloren. Ungebremst sei er auf den Gehsteig gefahren und habe dort einen gut sichtbaren Fußgänger (28) angefahren. Das Opfer sei auf der Motorhaube zu liegen gekommen und einige Meter später auf der Fahrbahn aufgeprallt, schilderte der Richter dem Beschuldigten das Unfallgeschehen. Er führte auch an, dass das Ausmaß der Alkoholisierung beim Lenker nicht mehr festzustellen war, da es dieser nach dem Unfall vorgezogen hatte, das Eintreffen der Einsatzkräfte nicht abzuwarten. Das markante Kennzeichen des Unfallwagens führte letztlich aber zu dem Unglückslenker.

Lenker entschuldigte sich beim Opfer

„Es tut mir schrecklich leid“, beteuerte der 81-Jährige und entschuldigte sich beim Opfer (28), das nach wie vor an den Verletzungen (multiple Prellungen und ein anhaltender Tinnitus) laboriert.

Schuldspruch wegen fahrlässiger Körperverletzung

Der bislang unbescholtene Pensionist wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung zu sieben Monaten bedingt und Schmerzensgeldzahlungen verurteilt. Nicht rechtskräftig.