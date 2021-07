Das Ergebnis war überraschend klar: Bei einer Befragung der Mitglieder der Feuerwehren Höbenbach, Krustetten, Meidling, Paudorf und Tiefenfucha sprachen sich 96 von 110 Personen (87 %) für eine Zusammenlegung der Wehren zu einer einzigen aus. Die Wahlbeteiligung betrug 65 %.

In einer umfassenden Betrachtung aller möglichen Vor- und Nachteile stellte Unterabschnittskommandant Christof Unfried – er ist auch Kommandant der FF Krustetten – das Konzept einer gemeinsamen Feuerwehr für die Marktgemeinde vor.

So könnte es beispielsweise zu einem Verlust von Freiwilligen kommen, die nicht zur „neuen“ Wehr wechseln wollen. Dem steht gegenüber, dass es bei einer schlagkräftigen Truppe attraktiver sein würde, mitzumachen. Derzeit gibts an den fünf Standorten 221 Mitglieder (169 Aktive, 36 Reservisten, 16 Feuerwehrjugend). Rund 100 Einsätze pro Jahr müssen bewältigt werden, im Bereich der Ausbildung und Jugendarbeit wird bereits eng kooperiert.

Betrieb würde auf lange Sicht deutlich billiger

Ein Argument pro Fusion wäre für die Gemeinde, dass man künftig nur mehr ein FF-Haus erhalten müsste (im Paudorfer Quartier gibt es gerade massive Feuchtigkeitsprobleme). Rund 4Millionen Euro an Investitionen stehen in den kommenden Jahren an, darunter der Tausch aller in die Jahre gekommener Fahrzeuge. Beim Fuhrpark (künftig sechs statt zehn Autos) könnte die Gemeinde alleine rund 400.000 Euro sparen.

„Als Heimat für die neue Feuerwehr bietet sich die im Herzen der Gemeinde liegende Katastralgemeinde Eggendorf an, in der es bisher keine eigene Feuerwehr gibt.“ Christof Unfried

„Da wir ordentlich planen wollen und keine Notlösungen aus Schnellschüssen herausbringen wollen haben wir uns bewusst für einen realistischen Zeithorizont zwischen 2025 und 2030 für dieses Projekt entschieden“, führt Unfried aus.

Weiters unterstreicht er, dass dieses Projekt direkt aus den Kreisen der Feuerwehren stammt, die mit dieser Entscheidung ein zukunftsfittes System schaffen möchten. „Als Heimat für die neue Feuerwehr bietet sich die im Herzen der Gemeinde liegende Katastralgemeinde Eggendorf an, in der es bisher keine eigene Feuerwehr gibt.“

In den nächsten Wochen und Monaten wird es intensive Gespräche – feuerwehrintern und mit der Gemeinde – geben, um die notwendigen Schritte für diesen Prozess einzuleiten. Unfried: „Der Startschuss ist jedenfalls mit einem sehr positiven Signal aus den Reihen der aktiven Mitglieder gefallen.“