„Kennen Sie denkwürdige Frauen aus Krems?“ Diese Frage wurde in der Vorwoche Passanten in der Landstraße gestellt. Um dasselbe Thema geht es derzeit in einer Online-Befragung, bei der sich die Bevölkerung einbringen kann.

„Es gibt schon erste Vorschläge“, berichtet Martina Scherz, Leiterin des Projektes „raumforscherinnen“. Durchgeführt wird es von den beiden Kremser Vereinen „funkundküste“ und „raumgreifend“, begleitet von der Donau-Universität Krems.

„Anregung für künftige Straßenbenennungen“

„Ziel ist es, eine Liste von Frauennamen und -biografien zu erstellen – als Anregung für künftige Straßenbenennungen“, so Scherz. Denn bislang sind Frauen in Krems im öffentlichen Raum nicht sehr präsent.

Einige wenige Frauen, die Spuren hinterlassen haben, werden auf der Homepage www.raumforscherinnen.at genannt. Aber nicht alle von ihnen sind unbedingt denkwürdig, wie Scherz einräumt: So wird die Dichterin und NS-Verherrlicherin Maria Grengg als Namensgeberin der Gasse, in der sich die Volksschule Stein befindet, zuletzt immer schärfer infrage gestellt (die NÖN berichtete).

Scherz hätte in diesem Fall wegen der Vorbildwirkung gegenüber den Schülern Verständnis für eine Umbenennung. Genau um solche Fragen gehe es in dem Projekt, erklärt sie: Es solle eine Diskussion darüber zustande kommen, wer denkwürdig ist.

Unter den ersten Vorschlägen, die eingebracht wurden, sind Widerstandskämpferinnen, Malerinnen und ein Mädchen, das wegen seiner jüdischen Herkunft nie eine Chance bekam.

Online-Befragung: www.raumforscherinnen.at/mitmachen, Mail: office@raumforscherinnen.at