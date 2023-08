Keine Scheu vor Jäger und Jagdhund: „Problemwolf“ unterwegs?

„Das Tier war ohne jegliche Scheu!“ Jagdaufseher Erwin Haindl saß am 25. Juli kurz nach 5 Uhr Früh auf einem Hochstand direkt an einem landwirtschaftlichen Gebäude in Schiltingeramt, Gemeinde Jaidhof. Doch statt der warteten Wildsau kam in Wolf au dem nahen Wald.

„Normalerweise wäre der sofort geflohen!“

Haindl, der seit 35 Jahren Jäger ist, kann eine Verwechslung mit einem anderen Tier ausschließen. Er griff zum Handy, um den Wolf, der einen Acker querte, zu filmen. Dabei kam er auf wenige Meter an den Waidmann heran. Der Lärm, als diesem das Handy aus der Hand fiel, störte Meister Isegrim ebenso wenig wie wenig später das Bellen seines Hundes „Cliff“, der unter dem Hochstand lag. „Normalerweise wäre ein Wolf oder ein Fuchs sofort geflohen“, wundert sich der Schilterner. „Erst als ich mehrmals laut geklatscht habe, ist der Wolf in ein nahes Maisfeld getrottet.“

Jäger und Jagdaufseher Erwin Haindl, Schiltern, mit Hund "Cliff" vor dem Hochstand direkt an der Scheune eines Bauernhofes in Schiltingeramt, wo er am 25. Juli die Wolfs-Beobachtung machen konnte. Foto: Martin Kalchhauser

Weil dies seines Wissens zufolge „auf alle Fälle ein auffälliges Verhalten“ sei, habe er die Beobachtung umgehend der Bezirkshauptmannschaft Krems gemeldet. Auch benachbarte Landwirte, die zum Teil Jungtiere auf Weiden halten, habe er von seiner Beobachtung in Kenntnis gesetzt.

Laut „Wolf-Verordnung“ noch keine Gefahr

Auf die gültige „Wolf-Verordnung“ verweist Bezirkshauptmann-Stellvertreterin Christa Hammer auf NÖN-Anfrage. Der Vorfall erfülle keine Voraussetzung, den Wolf zu vergrämen oder gar zu „entnehmen“ (abzuschießen). Dazu müsste dieser ehr als zweimal binnen einer Woche auftauchen, sich in offenem Gelände Menschen oder Hunden annähern oder aggressiv reagieren. „In den letzten Tagen wurden zwei weitere Wolfsichtungen – am 17. und am 19. Juli – in Eisengraberamt gemeldet“, so Hammer. „Beide waren aber in mehr als 100 Metern Entfernung von einzeln stehenden Gehöften.“

Weitere Maßnahmen sind derzeit noch offen

Auf die Frage, ob es für die Behörde nach dem Vorfall in Schiltingeramt Grund zu Veranlassungen, zum Beispiel eine Information für die Bewohner der betroffenen Region oder die Landwirte , geben werde, stellt Hammer fest: „Das Videomaterial, das am 25. Juli angefertigt wurde, wurde zur Überprüfung durch einen Fachexperten angefordert. Je nach Ergebnis dieser Fachexpertise werden sodann die weiteren Informationsmaßnahmen gesetzt.“