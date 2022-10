Schüler des BRG Krems Ringstraße schnuppern Uniluft

Das BRG Ringstraße, das verstärkt auf Begabungs- und Begabtenförderung setzt, ermöglich herausragenden Schülern und Schülerinnen bereits während der Schulzeit „Universitätsluft“ zu schnuppern.

Dabei wird den Jugendlichen zum einen ein erster Einblick in Lehre und Forschung an einer renommierten Universität geboten, zum anderen werden Perspektiven für die Fortsetzung des Bildungsweges nach der Matura eröffnet.

Die Schüler können sich in ihren jeweiligen Begabungsbereichen vertiefen sowie das Studienangebot der KL kennenlernen. So besuchten die ersten drei Schülerinnen des BRG Ringstraße die Karl Landsteiner Privatuniversität. Nach einem kurzen Rundgang durch das Unigebäude nahmen sie an der Lehrveranstaltung „Basics of First Aid“ des Studiengangs Medical Science teil. „Das dabei gewonnene Verständnis über den Studienalltag und das universitäre Lernen dient den Schülern hoffentlich auch als wertvolle Orientierungshilfe für die Wahl der künftigen Studienrichtung“, heißt es vonseiten der Projektverantwortlichen.

Medizin & Psychologie interaktiv erleben

Das Kooperationsprojekt bietet auch ein breites Zusatzangebot: Schüler nehmen zusammen mit ihren Lehrern an interaktiven Workshops an der KL teil und erhalten hier praxisnahe Einblicke in die Forschungstätigkeit sowie das Arbeitsumfeld von angehenden Ärzten und Psychologen. Diese Workshops sind interaktiv aufgebaut, sodass die Teilnehmenden zum Mitmachen, Ausprobieren und Diskutieren angeregt werden. Im Laufe dieses Schuljahres sind weitere dieser Möglichkeiten für BRG-Schüler geplant.

