Es ist eine Weihnachtsgeschichte, auch wenn sie nicht zu Weihnachten spielt: Sie handelt von drei Fremden, die eine unverhoffte Gabe bringen, und von einer mutigen Frau aus Förthof, die sich auch in finsteren Zeiten ihre Menschlichkeit nicht rauben ließ.

Die Geschichte beginnt im Jahr 1944, als in Förthof ungarische Juden gezwungen wurden, einen Güterweg zu errichten. Unter den Zwangsarbeitern, die hier Steine klopfen und schleppen mussten, waren auch Kinder, zum Teil jünger als zehn Jahre. Untergebracht waren sie im Gasthaus Hillinger in Förthof, in jenem Haus, das heute als Rotlicht-Betrieb „Club Relax“ bekannt ist.

Dass es im NS-Regime bei Strafe verboten war, den Juden Lebensmittel zu geben, wusste auch Leopoldine Beyer. Doch die Frau aus Förthof, die 1944 über 50 Jahre alt war, versteckte trotzdem mit zwei weiteren Frauen Essen auf dem Weg durch den Wald, den die Zwangsarbeiter nehmen mussten: Brotstücke, Erdäpfel, Knödel. Am nächsten Tag war das Essen weg, und somit bestand die Hoffnung, dass es den Weg zu den hungrigen Mägen gefunden hatte.

Viele Jahre später, Ende der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts, kamen eines Tages drei Fremde nach Förthof, zwei Männer und eine Frau, fragten sich durch und erkundigten sich, wer es gewesen sei, der einst das Essen im Wald versteckte. Die Besucher waren die jüdischen Kinder von damals. Als symbolische Geste des Dankes ließen sie für jedes ausgehungerte Kind, dem einst geholfen worden war, 10 Dollar zurück.

NOEN Die Dollarscheine, die zum Symbol der Menschlichkeit wurden.

Leopoldine Beyer war zur Zeit dieses Besuches schon nicht mehr am Leben, aber ihre Tochter wusste, worum es ging. Die Dollar-Scheine gibt es immer noch: Beyers Enkeltochter, die Kremserin Christine J. (ihr vollständiger Name ist der Redaktion bekannt, sie möchte aber nicht im Rampenlicht stehen), trägt bis heute 15 Dollar davon als „eine Art Talisman“ in ihrer Geldbörse bei sich. „Die anderen 15 Dollar hat meine Schwester“, erzählte sie der NÖN.

„Mich hat diese Geschichte sehr berührt“, erklärt J., warum sie die Geldscheine so in Ehren hält. „Für die Kinder damals war es die Rettung, ein Stück Brot oder eine Kartoffel zu finden.“ Die Haltung ihrer Großmutter sei auch für sie prägend gewesen, sagt J.: „Sie hat immer geteilt, obwohl sie selbst nicht viel gehabt hat. Jeder hat etwas gekriegt.“

Fasziniert von dieser Begebenheit zeigte sich auch Historiker Robert Streibel, der vor Kurzem durch Zufall davon erfahren hat, die Geschichte aufgezeichnet und auch an jüdische Zeitungen in den USA geschickt hat. Dass es in Förthof jüdische Zwangsarbeiter gab, die den Güterweg errichteten, war bisher nämlich gar nicht bekannt. Streibel hofft jetzt auf weitere Hinweise, aus den USA, aber auch aus Krems. „Lebt noch jemand von den Menschen, die in diesem Lager waren? Hat jemand als Kind etwas gesehen?“

Kontakt: r.streibel@utanet.at, 0664/5235277.