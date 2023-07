Wichtiger Förderpreis an IMC-Absolventin Anna Gruber

Im Rahmen der Sponsionsfeier am IMC Krems wurde der KANSAI HELIOS Austria-Förderpreis an Anna Gruber, eine Absolventin des Bachelor-Studiengangs Applied Chemistry am IMC Krems, verliehen.

Bereits seit vielen Jahren unterstützt KANSAI HELIOS Austria aktiv den Studiengang Applied Chemistry am IMC Krems. Mit dem Förderpreis sollen herausragende Leistungen von Studierenden, wie der von Anna Gruber, gewürdigt werden. Gruber absolvierte im Juli 2023 erfolgreich das dreijährige Bachelor-Studium in Krems.

Studentin zeigte viel Engagement

„Nicht nur bei der Verfassung ihrer Bachelorarbeit zeigte sie großes Engagement und Eigeninitiative und konnte die gestellten Aufgaben hervorragend meistern, auch für ihre hervorragenden Leistungen im Rahmen ihres Studiums wurde die Absolventin ausgezeichnet“, zeigt sich Institutsleiter Uwe Rinner stolz. Die Übergabe des Preises erfolgte durch Rinner und Hubert Culik. Er ist Geschäftsführer der KANSAI HELIOS Austria GmbH und Präsident des Fachverbands der chemischen Industrie Österreichs.

Im Bereich Lackindustrie führend

Das Wiener Traditionsunternehmen KANSAI HELIOS Austria GmbH (ehemals Rembrandtin Lack GmbH) mit Sitz in 1210 Wien zählt zu Österreichs größten Industrielackherstellern. Seit 2017 ist die Firma Teil der weltweiten KANSAI PAINT Group und damit weltweit unter den Top-10-Unternehmen der Lackindustrie. Neben modernen Korrosionsschutzsystemen, innovativen Industrielacken (z. B. für die Schienenfahrzeugindustrie) zählen auch hochtemperaturbeständige Beschichtungen und Straßenmarkierungen zu den Kernkompetenzen des Unternehmens. Aktuell sind rund 190 Mitarbeiter hier beschäftigt, mehr als ein Viertel davon im Bereich Research & Development.

Gute Jobchancen für Absolventen

Der englischsprachige Bachelor-Studiengang „Applied Chemistry“ wird seit 2018 am IMC Krems angeboten und legt besonderen Wert auf eine solide und praxisnahe Basisausbildung im Bereich der Chemie. Lehrende aus dem akademischen Sektor und der chemischen Industrie garantieren beste Chancen der Absolventinnen und Absolventen des Studienganges am Arbeitsmarkt.