Bei Krems 71-Jähriger mit Traktor tödlich verunglückt

Foto: www.BilderBox.com, www.BilderBox.com

E in 71-Jähriger ist am Montagabend bei Mäharbeiten in einem Weingarten in Straß im Straßertale (Bezirk Krems-Land) verunglückt. Der Traktor war seitlich umgekippt, hatte den Lenker eingeklemmt und getötet, berichtete die Polizei.