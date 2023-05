Kremser Pfadis erlebten einen spannenden Tag in Hogwarts

Die Pfadfindergruppe Krems richtete heurigen Ring- bzw. Rudel-Wettkampf der Wichtel (Mädchen) und Wölflinge (Buben) aus. Der Tag stand unter dem Motto „Magisches Turnier“, und die Kinder mussten in 15 verschiedenen Stationen Geschick, Schnelligkeit, Wissen und Teamfähigkeit unter Beweis stellen.

Start durch die „Platform 9 3/4“

Die Organisation lag in den Händen des WiWö-Teams (Wichtel-Wölflinge-Teams) der Kremser Gruppe mit Pia Pass, Carina Pass, Miriam Donnemiller, Lisa Aumüller, Sophie Kastner und Nadine Wastl. Durch eine Wand ging es für die Sechs- bis Zehnjährigen zu Beginn auf die magische, aus den Harry Potter-Geschichten bekannte „Platform 9 ¾“ in die Hogwarts-Zauberschule. Unter den Aufgaben, die anschließend im gesamten Innenstadtgebiet zu bewältigen waren, fanden sich unter anderem Stationen für Zielspritzen, Erste Hilfe, Knotenkunde, kreatives Gestalten und die Zuordnung von Musikinstrumenten.

Rund 160 Teilnehmer in 30 Teams

30 Teams aus den acht Waldviertler Pfadfindergruppen Krems, Egelsee, Gföhl, Langenlois, Horn, Gmünd, Stift Zwettl und Zwettl waren mit Feuereifer an der Sache. Insgesamt zeigten rund 160 junge Hexen und Zauberer ihr Können auf verschiedenen Gebieten. Am Schluss hatten die Heimischen die Nase vorn: Die Gruppe „Die gefährlichen Wildkatzen“, ein Ring-Rudel-Gemisch (also Buben und Mädchen), konnte sich den ersten Platz erkämpfen und so für einen Heimsieg sorgen.

Zum Glück hielt auch das Wetter perfekt durch. So wurde zum Schluss auf dem Pulverturm-Gelände das vom Elternbeirat vorbereitete Essen verzehrt und gemeinsam musiziert. Die Siegerehrung krönte den gelungenen Tag.

