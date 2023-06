Mauterner Feuerwehrjugend feierte runden Geburtstag

Die Feuerwehrjugend in Mautern war eine der ersten im Bezirk: 1973 wurde die Gruppe gegründet, das 50-jährige Bestehen mit einer Festmesse und einem Festakt gefeiert.

Karl Pfaffinger war erster Jugendleiter: „Bezirksfeuerwehrkommandant Nowak hat damals die Feuerwehrjugend schon als Möglichkeit gesehen, Nachwuchs zu generieren.“ Einer seiner ersten Schützlinge war Hubert Reder, bis heute im aktiven Dienst der Wehr: „Damals hat die Jugend nix gehabt, es gab ein paar Schläuche und eine Tragkraftspritze.“

15 Jahre lang war Martin Hofbauer Jugendbetreuer, der längstdienende. Er schätzte besonders den Zusammenhalt, den die Jugend lebt. Bis heute, wie die aktuelle Jugendleiterin Nicole Schrefl weiß: „Es ist schön, mit welchem Enthusiasmus das Miteinander bei der Jugend gelebt wird.“ 26 Jugendliche zählt Schrefls Truppe, rund 20 Treffen sich jeden Freitag zur Jugendstunde im FF-Quartier.

Kommandant Harald Paustian sieht in der Feuerwehrjugend eine Zukunftsperspektive, schließlich hat auch er in der Jugend seine Feuerwehrlaufbahn begonnen: „Die Feuerwehrjugend ist Garant für eine aktive Mannschaft in der Zukunft. Und wer weiß, vielleicht ist der künftige Kommandant schon heute dabei.“ Auch Bürgermeister Heinrich Brustbauer, selbst Kommandant der FF Mauternbach, schätzte die Jugendarbeit: „Durch die Jugend bekommt die Feuerwehr Einsatzkräfte, die auch noch gut ausgebildet sind.“

Wer sich für die Feuerwehrjugend interessiert, kann jederzeit einsteigen. Infos bei Harald Paustian oder Nicole Schrefl.