Beißkorbpflicht für Hunde, ja, oder nein? Das ist nach einem Rottweilerbiss in Wien, bei dem ein Einjähriger ums Leben gekommen ist, die Frage, die nicht nur Politik und Hundehalter beschäftigt.

Symbolfoto: Shutterstock/Dora Zett | Shutterstock/Dora Zett

Besondere Brisanz birgt die Thematik in Krems, wo die einzige Hundefreilaufzone, in der keine Leinen- und Beißkorbpflicht gilt, seit Jahren für Diskussionen sorgt. Das mit zwei Tafeln beschilderte Areal auf dem Treppelweg zwischen Badearena und Hafengebiet teilen sich die Hundehalter und ihre Vierbeiner nämlich mit Radfahrern, Läufern und Spaziergängern.

Konfliktreiche Aufeinandertreffen stehen dabei auf der Tagesordnung. Auslöser dafür ist oft die Angst von Joggern und Co., wenn sie einen Hund auf sich zulaufen sehen. „Ich fürchte mich da immer sehr und nutze den Bereich deswegen nur mehr selten, um laufen zu gehen“, erzählt eine Kremserin der NÖN.

Unter den Hundehaltern hat man dafür Verständnis: „Manche Leute mögen keine Hunde, da ist das absolut nachvollziehbar. Ich bin dort aber sowieso nicht mehr unterwegs, weil es immer wieder Konflikte mit anderen Hundehaltern gab. Und eine Hundezone ist das sowieso nicht für mich. Schade, dass es sonst gar nichts gibt in Krems“, sagt Tina Aigner, Besitzerin zweier Spitzmischlinge.

„Kleiner Bruder“ als Vorbild für Krems

Das sieht auch Stadtrat Werner Friedl so, dem in seinem Ressort Sicherheit auch die Tierhaltung und der Tierschutz obliegen. „Das Angebot ist in Krems leider nicht ausreichend. Wir sind aber seit geraumer Zeit mit dem Thema unterwegs. Es wäre auf jeden Fall anzuraten, eine eigene Hundezone einzurichten.“

Als Vorbild dafür zieht Friedl Mautern heran, wo es schon seit drei Jahren zwei eingezäunte Hundezonen gibt. „Manchmal hat auch der kleine Bruder gute Ideen und ist rasch in der Umsetzung. In kleinen Gemeinden ist es oft aber einfach leichter“, lautet Friedls Erklärung dafür, dass Mautern seinem großen Nachbarn in der Thematik voraus ist.

Als mögliche Örtlichkeit für eine eingezäunte Hundezone in Krems nennt Friedl einen Grund bei dem Behördenhafen. Der FPÖ-Mandatar rechnet mit Kosten von rund 10.000 Euro. Bei den kommenden Budgetverhandlungen möchte er das Anliegen einbringen.