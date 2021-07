Um etwa 30 Prozent werden die Kosten der Musikunterrichtsstunden des Kindes/der Kinder im kommenden Schuljahr erhöht – darüber hat die Stadtgemeinde die Eltern von Schülern der Musikschule Wachau informiert. So zahlen sie beispielsweise für eine Einzelstunde pro Monat in Zukunft 85 statt wie bisher 65 Euro.

Gemeinde unterstützt Musikschüler

„Der Gemeindezuschuss zu diesen Unterrichtseinheiten der Musikschule ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Wir mussten die Kosten evaluieren und anpassen“, spricht Bürgermeister Heinz Brustbauer Klartext. Etwa 44.000 Euro betrug der Gemeindebeitrag im vergangenen Unterrichtsjahr – keine Kleinigkeit für das Budget. Damit unterstützt die Gemeinde alle Mauterner Kinder, die ein oder auch mehrere Instrumente erlernen.

Dreigeteilte Finanzierung

Die Musikstunden werden von Eltern, Gemeinde und Land (Musikschulverband) zu je einem Drittel finanziert – derzeit zahlen allerdings die Eltern weniger, die Gemeinde dafür mehr. Das scheint so Usus zu sein – in fast allen Gemeinden, die Mitglied in einer Musikschule und damit beim Musikschulverband sind, liegen die Beiträge über einem Drittel der Gesamt-Unterrichtskosten. Zum Vergleich: In der Marktgemeinde Weißenkirchen fallen im kommenden Musikschuljahr ganze 51.000 Euro an Kosten an.

Die Situation ist derzeit gerade in Mautern sehr unbefriedigend“ Musikschulleiterin Maria Rupf

Musikschuldirektorin Maria Rupf ist es, die jedes Jahr im Vorhinein die Vorschreibungen, die mit dem Musikschulverband abgesprochen sind, errechnen und auf jede Gemeinde und die Eltern aufteilen muss. Sie kennt sowohl die finanziellen Nöte der Gemeinden als auch andere Probleme: Hin und wieder kommt es auch zu Nachforderungen, wenn etwa ein längerer Krankenstand im Lehrpersonal ausgeglichen werden muss. „Die Situation ist derzeit gerade in Mautern sehr unbefriedigend“, hat sie sich um eine elternfreundlichere Lösung bemüht ...

„Wir glauben, dass wir einen Schritt in Richtung ausgeglichenere Förderungen gehen. Es gibt so viele Vereine, die sich ebenfalls der Jugendarbeit widmen. Und die Gemeinde muss auch diese Bemühungen mit Subventionen honorieren“, argumentiert Brustbauer.