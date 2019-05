Mitte Dezember beschädigte ein umstürzender Baum vom Nachbargrundstück ein Flutlicht am Sportplatz Lerchenfeld derart, dass dieses nicht mehr in Betrieb genommen werden konnte.

Jetzt beschloss der Gemeinderat gleich die Erneuerung der kompletten Flutlichtanlage. Kostenpunkt: 87.000 Euro.

Leneis, Kalchhauser Sportstadtrat Albert Kisling (SPÖ) schätzt, dass die neue Anlage in zwei bis drei Wochen in Betrieb geht.

„Nach fachmännischer Begutachtung wurde festgestellt, dass die bestehende Beleuchtungsanlage, errichtet in den 1960er-Jahren, nicht mehr dem Stand der Technik entspricht und auch bereits Gefahr im Verzug besteht“, erklärte Sportstadtrat Albert Kisling in seinem Bericht. Sechs neue Masten samt Beleuchtungskörpern werden in den kommenden zwei bis drei Wochen montiert.

KSC-Jugendteams hatten nicht mehr daheim spielen können

Finanziert wird die Investition in Ermangelung der dafür notwendigen Mittel nicht aus dem Budget der Sport- und Freizeitbetriebe, sondern aus dem Topf des Straßen- und Wasserbaus. Das sorgte im Rahmen der vergangenen Gemeinderatssitzung für kritische Anmerkungen von ÖVP und FPÖ.

Leneis, Kalchhauser Bei der alten Flutlichtanlage aus den 1960er-Jahren besteht Gefahr im Verzug.

Die Jugendmannschaften des Kremser Sportclubs, deren Trainings- und Wettkampfstätte die Sportanlage Lerchenfeld ist, konnten seit dem Unglück nicht mehr auf ihrem Heimatplatz kicken. Die sechs Nachwuchsteams wichen in den vergangenen Monaten auf den Ausportplatz und Stein aus.

Befürchtungen, es könnte sich mit dem Trainingsbetrieb der Kampfmannschaft, die ebenfalls auf dem Ausportplatz trainiert, spießen, habe man zwar gehabt, sagt KSC-Obmann Dietmar Pirker, schlussendlich habe aber alles „ganz gut funktioniert“. „Langfristig wäre das aber keine Option gewesen.“