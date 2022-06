Hohe Wasserqualität: Stausee Thurnberg ist ein Perle

Werbung

Ungetrübter Badespaß ist in NÖ in diesem Sommer garantiert. Österreichs Badeseen belegen den ersten Platz in Sachen Wasserqualität im Europa-Vergleich.

NÖs Badestellen stechen mit ihrer besonders hohen Wasserqualität hier nochmals hervor. Volle 100 Prozent der im Land untersuchten Badegewässer erhielten die Bestnote.

„Sie sind die Qualitätssieger auf unserem Kontinent“, betonen die ÖVP-Landesräte Jochen Danninger und Martin Eichtinger. Eine der besonderen Perlen ist laut Untersuchung der Badesee Thurnberg (Kampstausee) im Bezirk Krems, dem ausgezeichnete Wasserqualität beschieden wurde.

