Seit genau 100 Jahren mit Strom: Göttweig wird modern

Werbung

Seit Jahrhunderten sind die Göttweiger Mönche immer wieder auf Reisen, um etwa berufliche Aufgaben zu erfüllen oder Forschung zu betreiben. Im Rahmen der Sonderausstellung 2022 „Hinaus in die Welt! Göttweiger Mönche auf Reisen“ werden die Reisespuren einiger Göttweiger Mönche noch bis 1. November im Stift nachgezeichnet.

Anhand ausgewählter Exponate gewinnt man Einblick in die Lebensphasen von Benediktinern, die von Reisen durch Europa bestimmt waren oder sind: Eine Fotografie aus dem Jahr 1937 zeigt beispielsweise die Autonutzung in den 1930-er Jahren. Das Verkehrsaufkommen war damals in der Wachau noch gering – so konnte für die Dauer eines Fotos kurz angehalten werden, ohne dass der Verkehr zum Erliegen kam. Die Aufnahme zeigt den späteren Abt Edmund Vasicek und Pater Rudolf Daxböck vor einem „Steyr 50“.

Eine Fotografie aus dem Jahr 1937: der spätere Abt Edmund Vasicek und Pater Rudolf Daxböck vor einem „Steyr 50“ in der Wachau. Foto: Stift Göttweig

In den Göttweiger Archiven finden sich auch Aufzeichnungen über die Entwicklung der Infrastruktur: So wurde 1919 unter dem Prior P. Hartmann Strohsacker, dem späteren Abt, ein sieben Tonnen schweres Lastauto angekauft. Neun Jahre später wurde im Stiftskapitel über den Ankauf eines weiteren Lastautos heftig diskutiert. Das Gefährt sollte rund 30.000 Schilling kosten. Für die Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen war diese Investition dringend notwendig.

Ab 1920 wurde das Stift an das Telefonnetz angeschlossen. Im selben Jahr erfolgte auch erstmals der Anschluss an die Stromversorgung. Dafür musste allerdings ein finanzieller Beitrag für die Errichtung eines Elektrizitätswerkes an der Traisen geleistet werden. Der Anschluss Göttweigs an das Stromnetz war eine komplexe Angelegenheit, die erst 1922 – genau vor 100 Jahren – abgeschlossen werden konnte.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.