Krems: Tombola für Familien in Not

Stolz auf das Ergebnis ihrer Weihnachtstombola ist die Schülervertretung des Piaristengymnasiums Krems. Insgesamt konnte ein Betrag von 1.336,10 Euro für „Licht ins Dunkel“ gesammelt werden.

Zur Einstimmung auf Weihnachten organisierte die Schülervertretung eine Tombola für die Schüler des Piaristengymnasiums. Von lokalen Betrieben wurden dafür Preise gesammelt und anschließend verlost. Die Einnahmen spendeten die engagierten Schüler an das Ö3-Weihnachtswunder, um Familien in Not zu unterstützen. Allen Betrieben und Teilnehmern der Tombola sagen die Jugendlichen herzlich Danke für ihre Spenden.