Das Ziel, Kindern eine Zukunft zu geben, eint die Aktivisten des Vereins Future4Children. Im Atriumhaus der Familie Moser in Rohrendorf ging am Samstagabend erneut ein erfolgreicher Benefizabend über die Bühne.

Eine Gelegenheit, Gutes zu tun

„Kindern eine Zukunft geben“, ist das Leitmotiv des Vereins Future4Children.

Bereits zum zwölften Mal luden daher Christina und Nikolaus Moser am 5. Oktober in ihr Atriumhaus in Rohrendorf ein, um ihren Gästen bei ausgesuchten Weinen und einem köstlichen Buffet die Gelegenheit zu geben, Gutes zu tun.

Ehrgeiziges Ziel: "Die Million!"

Das Gründungsmitglied von Future 4Children, Alexander Hofmann, blickte bei seiner Eröffnungsrede optimistisch in die Zukunft: „In elf Jahren haben wir Spenden in der Höhe von 963.000 Euro eingenommen und damit bedürftige Kinder unterstützen können. Für heute gibt es nur ein Ziel – die ganze Million!“

Sponsor stockte Summe auf

Der Verein, der sich auch für internationale Projekte in Osteuropa und Afrika einsetzt, erreichte das hochgesteckte Ziel an diesem festlichen Abend. Nach Auszählung der eingegangenen Spenden, zeigte sich de Vertreter eines Sponsors, der KSR-Group aus Krems, die Summe auf eine Million Euro aufzustocken. Ein Erfolg auf ganzer Linie, für den Verein Future4Children, der es versteht, Geselligkeit und sozialzes Gewissen zu verbinden.

Fetzige Musik, große Tombola

DJ Alex Lengauer sorgte mit seinen fetzigen Rhythmen für eine volle Tanzfläche, um dieses Ereignis gebührend zu feiern. Natürlich durfte auch diesmal die legendäre Tombola nicht fehlen. Der Gewinner des Hauptpreises, Manfred Nessl, durfte sich über ein hochmodernes E-Bike freuen, das ihm von Michael Kirschenhofer von KSR, die den Preis zur Verfügung stellte, feierlich überreicht wurde.