„Impulse“ gefordert: Unterstützung für Kremser Jugend

„Gestärkt aus der Krise“, ist das Motto. Impulse-Geschäftsführerin Manuela Leoni ortet nach zwei Jahren Pandemie enorme Probleme bei vielen Jugendlichen, vielen Familien. „Es gibt deutlich mehr Ängste, Depressionen und andere Störungen“, weiß sie aus ihrer praktischen Erfahrung. „Der Bedarf an Begleitung für Jugendliche und Familien ist deutlich gestiegen.“ Wichtig sei, dass im niederschwelligen Bereich Betreuung angeboten werde und Menschen zu ihrer notwendigen Behandlung (Therapie) hingeführt werden. „Wir vom Verein nehmen sie sozusagen an der Hand und begleiten sie dorthin.“

26 Personen umfasst das Team in Krems derzeit, allein in der mobilen Jugendarbeit und in der Jugendberatungsstelle sind neun Personen aktiv. „Wichtig ist, dass wir nicht nur die Jugendlichen beraten, sondern die ganzen Familien mit einbeziehen. Das Umfeld ist gerade bei solchen Problemen sehr wichtig!“ Entscheidend sei, dass etwas getan werde, meint Leoni und gibt sich selbst den Leitsatz: „Gefragt ist nicht raunzen, sondern tun!“

Wer am Sonntag zum Picknick im Park (Nordseite, Eingang Südtirolerplatz) kommt, kann Nützliches mit Genussvollem (Schmankerl von der „Marie“) verbinden – und leistet mit seinem Eintritt (Mindestspende: 25 Euro) einen wichtigen Beitrag.

