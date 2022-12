Werbung

Bei einer Mitgliederversammlung zog der Vorstand der Energiegemeinschaft Göttweigblick Bilanz und gab einen Ausblick auf die Zukunft: „Bis Ende des Jahres wird die Warteliste der Interessenten abgearbeitet sein“, so Obmann Christian Hofmann. Rund 100 Mitglieder zählt die Energiegenossenschaft derzeit, die Warteliste sei dreistellig. „Wir beenden jetzt die Pionierphase und stellen auf Vollbetrieb um.“ Wichtig sei laut Hofmann vor allem ein balanciertes Wachstum zwischen jenen, die ihren Überschuss einspeisen können und jenen, die nur Strom beziehen möchten. Die Durchlaufzeit in der Pionierphase habe für Interessenten rund zwei bis drei Monate betragen, trotz Warteliste „ist es jetzt schon gescheit, sich zu registrieren, wenn man Interesse hat“, so Hofmann weiter.

Riesiger Erfolg für Bürgerbeteiligungsprojekt

Auch der geplante Bau von drei Photovoltaik-Anlagen (die NÖN berichtete, Anm.) ist im Zeitplan: „Wir können im Frühjahr die ersten drei Anlagen errichten, die Anlagen sind finanziert“, setzt der Obmann der Genossenschaft fort. Die Photovoltaik-Anlagen wurden über ein Bürgerbeteiligungsmodell in Rekordzeit verkauft: Mehr als 60 Investoren haben binnen zwei Wochen die „Bausteine“ erworben, „das war schon überwältigend“, ist Hofmann stolz. Jetzt gehe man in die Beauftragung, errichtet werden die Anlagen im Frühjahr. Auch weitere Partner, die Dach- und Hallenflächen für Photovoltaik-Anlagen zur Verfügung stellen, werden gesucht.

Zusammenarbeit mit Bund und Land

Derzeit gäbe es in Österreich rund 60 Energiegemeinschaften, die Gemeinschaft Göttweigblick ist eine der größten des Landes. „Wir arbeiten eng in Niederösterreich mit Netzbetreiber und Landesorganisationen zusammen und geben unsere Erfahrungen und Learnings aus dem ersten Jahr weiter“, berichtet Hofmann. „Ziel ist vor allem die Durchlaufzeit beim Beitrittsprozess schneller zu gestalten. Die Pionierphase ist zu Ende, jetzt kommt Business as usual.“ Kommendes Jahr ist im Frühling die Jahreshauptversammlung der Energiegemeinschaft Göttweiblick geplant.

