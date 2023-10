Neues Angebot für Onko-Patienten: Sexualpsychologische Beratung

Primär für onkologische Patienten ist die sexualpsychologischer Beratung gedacht, die nun im Kremser Klinikum angeboten wird.

Neues Angebot wird bereits gut angenommen

Aufgrund der jahrelangen Arbeit mit onkologischen Patientinnen und Patienten wurde im Universitätsklinikum Krems die sexualpsychologische Beratung als weiteres Angebot der klinischen Psychologie und Psychotherapie eingeführt. Dieses Angebot wird bereits sehr gut angenommen und gibt den Betroffenen die Möglichkeit, Ihre Ängste und Probleme offen im Gespräch mit einer ausgebildeten Sexualpsychologin ansprechen zu können.

Bedürfnisse der Patienten regelmäßig erhoben

Einer der Schwerpunkte des Universitätsklinikums Krems ist die Onkologie in allen Bereichen. Von der kompletten, interdisziplinären Diagnostik, einem vollständigen Therapieangebot im Haus bis hin zu einem spezialisierten Pflegeteam bietet das Klinikum zudem auch noch zusätzlich unterstützende Angebote wie eine Ernährungsberatung, eine Raucherentwöhnung, oder auch einen niederschwelligen Zugang zu den Mitarbeitern der Psychoonkologie. Aufgrund der jahrelangen Erfahrung in der Behandlung von Betroffenen, werden die Bedürfnisse der onkologischen Patienten regelmäßig evaluiert und neue Maßnahmen zur besseren Betreuung gesetzt.

Unverbindliches Angebot in geschütztem Raum

Daher wurde dieses Jahr das Angebot der klinischen Psychologie und Psychotherapie um eine „sexualpsychologische Beratung für Patientinnen und Patienten und deren Angehörige“ erweitert. Diese Sprechstunde wird von Jennifer Steger, klinische Psychologin und ausgebildete Sexualpsychologin, in einem geschützten Raum und unverbindlich angeboten: „Die angesprochenen Themen variieren von Schmerzen, Lustlosigkeit, bis hin zu Erregungs- und Orgasmus-Störungen, aber drehen sich auch um Aspekte des veränderten Körperbildes, etwa nach einer Operation.“

Partnerinnen und Partner werden miteinbezogen

Die Gespräche geben den onkologischen Patientinnen und Patienten den Raum, offen zu reden und das eigene Körpergefühl wieder zu stärken. Somit kann die eigene Sexualität wieder bewusster ausgelebt werden. Darüber hinaus werden auch Partnerinnen und Partner in die Gespräche miteinbezogen, um so neue Formen der Intimität und Zärtlichkeit zu finden. „Durch die Erweiterung unseres Angebots um die sexualpsychologische Beratung kann ein maßgeblicher Beitrag zum Gesundungsprozess geleistet werden“, erklärt Martina Mondl, klinische Psychologin und Koordinatorin des Psychologischen Dienstes am Universitätsklinikum Krems. „Zusätzlich beobachten wir, dass die Betroffenen nach den Gesprächen zuversichtlicher in Hinblick auf die Krankheitsbewältigung sind.“