Auf 960 Metern Seehöhe liegt der Gipfel des Jauerlings. Die höchste Erhebung der Wachau ist nicht gerade ein Gigant unter den bis zu 2.000 Meter hohen Bergen im Süden Niederösterreichs. Das macht den „Hügel“ vor den Toren von Spitz nicht minder reizvoll. Vor allem für Alpin-Skifahrer, Radfahrer oder Wanderer.

Ab und zu gibt es sogar noch eine andere Möglichkeit, den Jauerling zu bezwingen. „Wenn man Glück hat, gibt es eine Skitour hinauf vom Spitzer Graben aus. Das geht vielleicht einmal alle zehn Jahre“, sagt Peter Braunsperger, erfahrener Alpinist und Dienststellenleiter der Bergrettung Wachau. Mit seiner 30-köpfigen Mannschaft betreut er ein von Aggsbach bis Gföhl reichendes Einsatzgebiet.

Bergrettung Wachau Das Einsatzgebiet der Bergretter aus der Wachau ist ebenso wunderschön wie ausgesetzt, wie hier unterhalb der Kienstockspitze bei St. Lorenz.

Eine Bergrettung in der lieblichen Wachau? Die Frage nach dem Bedarf der in Oberloiben stationierten Institution bekommt Braunsperger immer wieder gestellt. Dabei ist ihre Notwendigkeit schnell erklärt. Die Wachau ist nicht nur für ihre Wanderungen mit famoser Aussicht bekannt, sondern auch für ihre hervorragenden Klettertouren.

„Wir haben einen ganz besonderen Stein. Gneis ist etwas anderes als Kalkstein, die Charakteristik beim Klettern ist völlig unterschiedlich. Für manche ist das ungewohnt und eine richtige Herausforderung“, erzählt Braunsperger.

Kollegen aus Flachland werden nicht belächelt

Selbst bei Bergrettern mit alpinem Einsatzgebiet genießt der 59-Jährige mit Himalaya-Erfahrung Respekt. Belächelt werden die Flachländer nie, wenngleich ihre Arbeit ungemein leichter ist als jene in höher gelegenen Einsatzgebieten. „Wir haben gute Zufahrten und kurze Zustiege. In anderen Gebieten, wo die Forstwege irgendwann enden, muss man oft stundenlang zur Einsatzstelle hingehen.“

Gegründet wurde die Bergrettung Wachau im Jahr 2001. Davor hat die Feuerwehr ihre Aufgaben wahrgenommen. Ein Einsatzhotspot war schon damals die Ruine Dürnstein. Die mittelalterliche Felsenburg ist seit jeher ein Anziehungspunkt für schlecht ausgerüstete Touristen, die mit Halbschuhen oder gar Schlapfen über die steilen und teilweise glatten Felsstufen gehen.

„Deswegen sind wir in den Gründungszeiten auch von der Gemeinde Dürnstein relativ stark unterstützt worden. Die Feuerwehr hat primär nicht die geeigneten Mittel, um Menschen im Gelände zu bergen. Wir haben eine viel bessere Ausrüstung und die dementsprechenden Leute dafür“, sagt Braunsperger, der von Anfang an dabei war.

Der Ausrüstungsleichtsinn auf der Ruine Dürnstein hat sich auch 2020 noch nicht geändert. Besonders anfällig für „Halbschuhtouristen“ sieht Brauns per ger die Wachau aber nicht mehr. „Auf den normalen Wanderwegen sind die Leute vernünftig unterwegs.“

„Die Leute treibt es viel an die frische Luft"

Und doch steuern sein Team und er heuer auf ein Rekord-Einsatzjahr zu. Alleine im Mai und Juni mussten vier Verletzte geborgen werden. Dass trotz Corona-Lockdowns und dem Aufruf, soziale Kontakte zu reduzieren, ein Einsatz auf den anderen folgt, ist keine Überraschung für Braunsperger: „Die Leute treibt es viel an die frische Luft. Es gibt Jahre, wo wir exotische Gäste bergen müssen. Heuer gehen viel mehr Leute aus der Region wandern.“

An Personal wird es der Bergrettung Wachau auch in Zukunft nicht fehlen. Dank einer Zusammenarbeit mit dem Alpenverein Krems kamen in den vergangenen Jahren viele junge Leute dazu. Was derzeit noch fehlt, ist das Geld für ein neues Einsatzfahrzeug.

Der in die Jahre gekommene VW-Bus muss bis 2021 ersetzt werden. Die Bergrettung Wachau freut sich über Spenden. Bankverbindung: AT59 3239 7000 0010 0438.