Fortschritt durch Bergbau in Krems-Süd

Nicht nur auf dem von Leopold Koller liebevoll betreuten Bergwerkgedenkweg mit Stationen in Angern, Brunnkirchen, Hollenburg, Oberfucha, Thallern und Tiefenfucha begegnet einem die Tradition des Kohlebergbaus. Auch sonst gibt es in den Orten zahlreiche Hinweise auf oder Spuren aus dieser Zeit.

So findet man etwa auf dem Hauptplatz des zu Krems gehörenden Ortes Thallern ein Modell eines Kohlenkranes, mit dem der wertvolle Stoff auf Ochsenkarren verladen wurde. Mit solchen wurde die Kohle direkt an die wenige hundert Meter entfernte Donau transportiert und ging von hier per Schiff bis nach Rumänien. Ein solcher Kran, der hier stand, war bis 1922 in Betrieb.

Die Bergleute waren gut organisiert, hatten sogar eigene Schulen und eine „Bruderlade“ für in Not geratene Familien der Kameraden. Angern verdankt den Knappen die der heiligen Barbara – der Schutzpatronin der Bergleute – geweihte Kapelle, die um 1800 errichtet wurde. Brunnkirchen war der Standort der Bergwerksfahne, die hohe Symbolkraft besaß. Die Gatterorgel in der dortigen Kirche wurde ebenfalls von den Knappen gestiftet. Und auch das Bild der heiligen Barbara, das der berühmte Martin Johann Schmidt dort malte, ist dem einst florierenden Gewerbe zu verdanken.

Bestrebungen, den Bergbau aufrecht zu erhalten, gab es bis in die 1960er-Jahre. Als an anderen Stellen die Vorkommen erschöpft waren, wurde von der Steirischen Magnesit (später MAGINDAG) zuletzt 1960 der Abbau oberhalb der Ortschaft Angern (an der Straße nach Tiefenfucha) begonnen. Hier fanden 40 Mann Arbeit. Braunkohle war jedoch nur ein Begleitmaterial, weil man eigentlich auf Tonabbau aus war.

Aus wirtschaftlichen Gründen war dann 1964 endgültig Schluss. 2001 wurde dort der nunmehrige Schaustollen unweit des damaligen Betriebsgeländes errichtet.

www.bergwerkgedenkweg.at

