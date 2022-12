Krems Süd: Bergbau-Tradition lebt

Vollbild

Leopold Koller vor dem Schaustollen Angern, wo sich der letzte Stollenschlag der Steirischen Magnesit (später MAGINDAG) befand. Der Stollen war bis zum Jahr 1965 in Betrieb. In Angern wird in der Barbarakapelle aus dem Jahr 1800 die Tradition gepflegt. Die Barbarafeier, die in vier Orten abwechselnd begangen wird, findet heuer allerdings am Samstag, 3. Dezember, 17 Uhr, in Oberfucha statt.

