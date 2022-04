Krems: Neueröffnung von Caritas-Beratungsstelle & Werkschatz

Werbung

Der neu eröffnete Werkschatz Krems ist nach St. Pölten, Paudorf und Zwettl der bereits vierte Werkschatz-Shop mit Möglichkeit zum Kauf handgefertigter und individueller Geschenke, hergestellt von Menschen mit psychischen Erkrankungen.

Der Bahnhofsplatz in Krems ist nun um eine Beratungsstelle der Beruflichen Integration und dem bereits vierten Werkschatz-Shop der Caritas reicher. Gemeinsam mit einigen Ehrengästen wurde am 1. April die feierliche Eröffnung gefeiert.

Jugendcoaching für alle Jugendlichen kostenlos

„Mit unseren Beratungsstellen der Beruflichen Integration unterstützen wir die Eingliederung von Jugendlichen und Erwachsenen mit psychischen oder kognitiven Beeinträchtigungen am Arbeitsmarkt und betreuen diese auch danach im Zuge des Jobcoachings. Die Mitarbeiter*innen im Jugendcoaching wiederum beraten Schüler*innen am Übergang Schule – Beruf bzw. Schule – weiterführende Schule. Dieses Service ist für alle Jugendlichen zugänglich und völlig kostenlos.“, so Susanne Karner, Bereichsleiterin PsychoSoziale Einrichtungen.

Besonders gefördert werden Menschen mit Behinderung

Dazu Günther Widy, Abteilungsleiter Sozialministeriumservice Landesstelle NÖ: „Das Sozialministeriumservice finanziert im Rahmen des Netzwerks Berufliche Assistenz, kurz NEBA, mittlerweile 6 Dienstleistungsangebote für ausgrenzungsgefährdete Jugendliche, Menschen mit Behinderung und Unternehmen. Dadurch können entsprechend ausdifferenzierte und aufeinander abgestimmte Unterstützungsleistungen kostenlos zur Verfügung gestellt werden, um Jugendliche am schwierigen Übergang von Schule und Beruf sowie die Inklusion von Menschen mit Behinderung in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt bestmöglich zu fördern. Die Entwicklung und die Inanspruchnahme der jeweiligen Angebote zeigt den Bedarf an derartigen Beratungs- und Betreuungsprojekten, die in Niederösterreich neben anderen Projektpartnern und Projektpartnerinnen auch durch die Caritas St. Pölten durchgeführt werden. Dabei ist es besonders wertvoll, wenn den Menschen in den Regionen die Angebote in Beratungsstellen wie der heute neu eröffneten zugänglich sind.“

Beratung von insgesamt 448 Personen 2021

Beraten werden die Jugendlichen und Erwachsenen mit gesundheitlichen Einschränkungen bzw. Behinderung in Krems von 13 Mitarbeiter*innen, 10 Mitarbeiter*innen sind es im benachbarten Sozialmarkt. Im vergangenen Jahr 2021 konnten in Krems Stadt und Bezirk 448 Personen durch die insgesamt 23 Mitarbeiter*innen begleitet werden – bei rund 250 Jugendlichen wurde die weitere berufliche Perspektive geklärt; 132 Personen befinden sich auf einem Lehrplatz oder in einem Dienstverhältnis und die restlichen 66 Personen waren in aufrechter Begleitung oder wurden weitervermittelt.

„Wir konnten im Bezirk Krems die Anzahl von Menschen, die ein Jahr oder länger arbeitslos waren, beinahe um 50% verringern. Das ist ein klarer Nachweis dafür, was für tolle Arbeit geleistet wird im Bezirk und insbesondere von den Mitarbeiter*innen der Caritas. Das schafft man nur, wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen.“, so der Kremser AMS-Leiter Erwin Kirschenhofer.

Caritas Werkschatz – Geschenke mit Mehrwert

Die Beratungsstellen und der soma Krems werden nun um den neuesten Zuwachs in der Caritas Familie ergänzt – dem Geschenkeshop Werkschatz. Begonnen hat man vor etwa zwei Jahren an den Standorten der Werkstätten in Paudorf und Zwettl, um die dort hergestellten Produkte auch gleich in einem Shop zum Kauf anbieten zu können.

Jedes Produkt im Werkschatz ist handgefertigt und steckt voller Kreativität, Einzigartigkeit und Individualität. Von Kerzen, Keramik, Holzprodukte für Haus, Garten und Kinder bis hin zu Buchbindereiprodukten, Textilstücken und noch vieles mehr, findet man garantiert das passende Geschenk.

Stadtrat Günter Herz freut sich über die Einrichtungen für die Bewohner der Stadt und des Bezirks Krems: „Ob Sozialberatungsstellen, Obdachloseneinrichtungen, Flüchtlingsheime oder Pflegeeinrichtungen – ganz egal die Caritas „kann es!“ Wir schätzen ihre Professionalität, den Einsatz und die Handschlagqualität ihres Direktors Hannes Ziselsberger und die Arbeit seines gesamten Teams in Krems. Die gute Zusammenarbeit ist seit Jahrzehnten aufrecht und wir wollen das auch in Zukunft so halten.“

Caritas-Direktor Hannes Ziselsberger: „Eine Eröffnung zu feiern ist jedes Mal ein schönes Ereignis. Unser Ziel ist es für Menschen, egal mit welchen Beeinträchtigungen auch immer oder in Notsituationen da zu sein. Je mehr wir dies tun können, desto besser. Daher möchte ich mich bei allen daran Beteiligten recht herzlich für das Vertrauen in die Caritas und die gute Zusammenarbeit bedanken.“

Die Räumlichkeiten wurden im Anschluss durch Pfarrer Franz Richter und Pfarrer Jörg Kreil gesegnet.

Beratungsstelle Berufliche Integration und Werkschatz Krems:

Bahnhofsplatz 6-8, 3500 Krems

Öffnungszeiten Werkschatz: Donnerstag & Freitag: 10:00 – 16:00 Uh

