Tempo 30 für ganz Furth

Im gesamten Gemeindegebiet von Furth soll Tempo 30 eingeführt werden: Mit einem Grundsatzbeschluss hat sich der Gemeinderat genau dafür ausgesprochen. Außerdem enthält der Beschluss ein Lkw-Durchfahrverbot für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen.

ÖVP-Bürgermeisterin Gudrun Berger berichtet in der Gemeinderatssitzung: „Die neue Regelung ist eine umfassende Änderung des Verkehrsverhaltens in unserer Gemeinde. Wir sagen bewusst, wir wollen Tempo 30, um den Verkehr in den Siedlungen zu beruhigen.“

Ausgenommen sind die Landesstraßen, für die die Bezirkshauptmannschaft zuständig ist, sowie Straßen, deren Querschnitt für Tempo 30 zu breit ist: die Mauterner Straße, die Wiener Straße, die Keramikstraße und die Ausstraße als Zufahrt zum Betriebsgebiet.

Auch der Lkw-Verkehr soll im Ortsgebiet durch ein Durchfahrverbot reduziert werden: „Landwirtschaftlicher Verkehr, sowie Zielund Quellverkehr von Lkw werden weiterhin gewährleistet sein“, berichtet Berger weiter.

Bei einer Info-Veranstaltung am Dienstag, den 13. Juni, 18 Uhr, in der Volksschule wird den Bürgern das Paket der Gemeinde vorgestellt: „Wir wollen die Bürger umfassend informieren“, so Berger. Ein Verkehrsplaner, Exekutive und Gemeindevertreter werden Fragen beantworten. Erst nach der Veranstaltung wird die Bürgermeisterin als zuständige Instanz die Maßnahmen verordnen.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.