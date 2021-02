Auf der Tagesordnung der letzten Gemeinderatsitzung der Marktgemeinde Rastenfeld standen neben dem Haushalts-Voranschlag für 2021 unter anderem auch der Umbau des Amtshauses sowie die Erhöhung der Kanalbenützungs- und der Wasserbereitstellungsgebühr.

Bürgermeister Gerhard Wandl erläuterte den Voranschlag und betonte, dass aufgrund der finanziellen Unterstützung des Landes NÖ und vom Bund trotz Corona-Krise mehrere wichtige Investitionsvorhaben umgesetzt werden können. So sind heuer im Budget vorgesehen: 200.000 Euro für den örtlichen Straßenbau, 463.000 Euro für die Abwasserbeseitigung und 125.000 Euro für die Wasserversorgung.

Amtshaus-Umbau hat im Jänner begonnen

Ein weiterer großer Brocken entfällt auf den Umbau des Amtshauses, in das 220.000 Euro investiert werden. Der Startschuss für die Umbauarbeiten erfolgte bereits im Jänner. Der komplette linke Teil des Amtshauses (vom Haupteingang aus betrachtet) wird generalsaniert. Postpartner und Bürgerbüro werden jeweils einen separaten Eingang bekommen. Im Inneren werden die Raumaufteilung angepasst und der Kunden- und Empfangsbereich an den Bedarf adaptiert. Der fast 40 Jahre alte Boden wird erneuert und mit einer Fußbodenheizung ergänzt. Von der Nordseite wird es weiterhin einen barrierefreien Eingang geben. Die Arbeiten werden zum Großteil von heimischen Betrieben durchgeführt.

Investitionen in der gesamten Gemeinde

In die Errichtung eines Ruheraums in der Kinder-Tagesbetreuungseinrichtung werden 38.000 Euro fließen. Auch der Bauhof wird baulich adaptiert – für diese Um- und Ausbaumaßnahmen sind 130.000 Euro vorgesehen. Im Laufe des Jahres soll außerdem die bauliche Erweiterung des Friedhofs erfolgen. Niedergrünbach wird ein neues Wartehaus erhalten. Auf dem Programm stehen auch der Austausch alter Straßenbeleuchtungssysteme durch moderne und energiesparende LED-Leuchten und die Sanierung der Kapelle in Peygarten-Ottenstein.

Den Ausgaben für den laufenden Betrieb und die geplanten Investitionen stehen Einnahmen aus der operativen und investiven Gebarung von rund 4,33 Millionen Euro gegenüber. Der Finanzierungshaushalt konnte ausgeglichen erstellt werden, das Budget wurde einstimmig beschlossen.