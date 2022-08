Rossatzbach: „Da kommt viel zusammen“

„An der Donau kommt viel zusammen“: Bundesminister Magnus Brunner, per Boot und auch zu Fuß gemeinsam mit Landeshauptmann-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Vertretern von Wasserwirtschaft, Feuerwehr und Gemeinden auf Besichtigungstour der Hochwasserschutzanlagen und des Life-Renaturierungsprojekts in der Wachau, sprach die hohen Investitionen in diese Schutzmaßnahmen an. „Man sieht aber gerade bei diesen Bauten: Die Flutschäden in den letzten Jahren sind überschaubar, die Steuermittel gut eingesetzt“, betonte er.

Seit der großen Donau-Flut 2002 sind ja die meisten geplanten Hochwasserschutzprojekte an der Donau im Bezirk Krems bereits realisiert. Derzeit im Laufen ist der Bau in Aggsbach Markt (24 Mio. Euro), in Bacharnsdorf, Mitterarnsdorf und Rossatzbach (insgesamt 39 Mio. Euro). Als Retentionsräume, aber auch als Naherholungsgebiet und neuer Lebensraum für die Donaufische wurde in den vergangenen sieben Jahren im Bereich Rossatz das Life-Auenwildnis-Projekt, die Anbindung von Altarmen und Lacken an die Donau, umgesetzt (Kosten 3,9 Mio. Euro).

Die Projekte werden/wurden von Bund, Land und EU gefördert, „wir stehen dennoch mit dem Rücken zur Wand“, berichteten die Bürgermeister Erich Polz und Erich Ringseis, dass die Gemeinden an der Grenze der finanziellen Belastbarkeit seien.

