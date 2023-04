„Grüne Rebe“ für die Energiegemeinschaft Göttweigblick

Beim Regionsfest gab es eine besondere Auszeichnung für die Energiegemeinschaft Göttweigblick.

Preise würdigen Klimaschutz

Die Vereinigung wurde von der Modellregion Unteres Traisental-Fladnitztal“ mit dem Regionalaward „Grüne Rebe“ in Silber ausgezeichnet. Der Preis wurde an fünf innovative und besonders nachhaltige Projekte der Region verliehen, die Klimaschutz und Klimawandelanpassung in den Fokus stellen.

Bereits 150 Mitglieder mit dabei

Entgegen dem landesweiten Trend, Energieerzeugergemeinschaften (EEGs) zuerst als Vernetzung der kommunalen Gebäude zu installieren und erst im zweiten Schritt den Bürgen eine Teilnahme zu ermöglichen, geht man bei der EEG Göttweigblick einen anderen Weg: Sie wurde als Instrument „von Bürgern für Bürger“ gegründet. Mit aktuell bereits 150 Mitgliedern ist sie die am schnellsten wachsende EEG Österreichs.

Schon knapp über ein Jahr aktiv

„Wir wollten eine Gemeinschaft schaffen, die sich flexibel erweitern kann und rasch auf die Bedürfnisse ihrer Mitglieder reagiert“, heißt es auf der Homepage. Dafür schien die Geschäftsform einer Genossenschaft, geführt von einem kleinen Vorstand, ideal und so wurde diese am 24. Jänner 2022 gegründet. Seit 20. März 2022 ist man im „Echtbetrieb“.

Vorstand agiert ehrenamtlich

Hauptziel sei, so Obmann Christian Hofmann aus Krustetten (Gemeinde Paudorf) sei es, „einen Vorteil für alle mit einem realistischen und stabilen Preisniveau zu schaffen“ und Ideen für eine regionale Klima- und Energiepolitik zu verwirklichen. Der Vorstand agiert ausnahmslos ehrenamtlich.

Vier weitere „Grüne Reben“

Die Grüne Rebe in Gold ging übrigens an die Wassergenossenschaft Unteres Traisental und würdigt deren Bemühungen, Wasser möglichst langfristig in der Region zu halten. Hier wird mit den lokalen Winzern vorbildlich kooperiert. Eine weitere Grüne Reber in Silber erhielt neben dem Göttweigblick die Stadtgemeinde Herzogenburg für Musterhaussanierung des Kindergartens in St. Andrä. Die Grüne Rebe in Bronze gab es für das Leerstandsmanagement-Projekt mit der Generalsanierung des sogenannten Fritschehauses im Ortszentrum von Traismauer sowie eine Studentengruppe der BOKU für Planungsvarianten für Freiflächen der Stadtgemeinde Traismauer.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.