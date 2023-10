Um „besten Eiskaffee der Welt“ zum Raimitz

Der Anlass für seinen Österreich-Besuch war mit dem Begräbnis seines Lebenspartners ein trauriger. Der Anlass, nach Krems zu kommen, war ein schöner: Howard Myers aus Santa Monica in Kalifornien (USA) kam in Begleitung des ehemaligen Vizekanzlers und Justizministers Wolfgang Brandstetter und seines Sohnes Michael am 4. Oktober nach Krems – des legendären Eiskaffees der Familie Raimitz wegen!

Kontakt zu Komponist Walter Arlen geknüpft

Die Vorgeschichte: Durch seinen in Los Angeles Filmmusik studierenden Sohn Michael kam der damalige Minister Brandstetter in Kontakt mit dem berühmten Komponisten Walter Arlen. Der 1920 als Walter Aptowitzer geborene Jude war von den Nazis aus Österreich vertrieben worden und hatte in Kalifornien Karriere als Filmmusik-Komponist und Universitätsprofessor gemacht. Schließlich kam es sogar zu einer Kooperation des österreichischen Studenten an der University of Southern California (Los Angeles) und Arlen bei der Vertonung des Stummfilms „Stadt ohne Juden“ aus dem Jahr 1924. Dieser zeichnet sich durch eine geradezu prophetische Weitsicht in Bezug auf die Geschehnisse im Dritten Reich aus.

„Unvergesslicher“ Eiskaffee in Konditorei Raimitz

2017 kam es zu einer Einladung Arlens und seines Partners Myers nach Wien. Brandstetter reiste mit den Gästen zu den Stätten seiner Jugend, unter anderem auch nach Gmunden (OÖ). Auf dem Weg retour nach Wien stoppte der Gastgeber damals in Krems. „Den Eiskaffee in der Konditorei Raimitz am Bahnhofplatz haben die beiden nie vergessen“, freut sich Brandtstetter. Nun kam Myers zum Begräbnis seines 103-jährig in Kalifornien verstorbenen Partners nach Wien, wo dieser am 6. Oktober in einem Ehrengrab der Stadt Wien beigesetzt wurde. Ein Besuch in Krems aber musste sein.

„Hier gibt es den besten Eiskaffee der Welt“, schwärmte Myers beim Genuss von gleich zwei Portionen am Nachmittag des 5. Oktober im Zuge des Krems-Besuchs mit den Brandstetters einmal mehr in höchsten Tönen – sehr zur Freude der Seniorchefin Eveline Raimitz, die sich sogar noch an die begeisterten amerikanischen Gäste von einst erinnern konnte.