Den Süden brachte das Steiner Weinfest in den Stadtteil. Bei herrlichem Wetter war der Veranstaltung ein großer Erfolg beschert. Schon die Eröffnung - traditionell mit dem Trachten- und Brauchtumsverein Stein sowie der Kremser Stadtkapelle - begeisterte die Zuschauer.

Besonderes Flair begeisterte Festgäste in Stein .

Enormer Gäste-Andrang

Tolle Stimmung, kulinarische Köstlichkeiten und ausgesuchte Weine boten die Steiner Winzer bei ihrem Weinfest. Obfrau Helma Weitz begrüßte eine schier endlose Schar an Ehrengästen, an ihrer Spitze Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Bürgermeister Reinhard Resch, die beiden Vizes Hollerer und Erwin Krammer und die Stadträte Günter Herz und Helmut Mayer. Hunderte Gäste taten es ihnen am Eröffnungstag und den folgenden Festtagen gleich und genossen das Angebot.

Südländisches Flair in Stein

"Dieses Weinfest hat eine große Tradition und steht für die Bewahrung originären Brauchtums", freute sich Stadtchef Resch in seinen Worten, um regelrecht ins Schwärmen zu geraten: "Das südländische Flair der Steiner Kellergasse ist sensationell!"

Auch viele Touristen dabei

Die bezaubernden Volkstänze der Kleinsten des Wauchauer Trachten-und Heimatvereins unter der Leitung von Isabel Istvan begeisterten einheimische Besucher ebenso wie die vielen Touristen. Fortgesetzt wurde der bunte Reigen von der Jugend und den Erwachsenen. Für den "guten Ton" sorgte die Kremser Stadkapelle unter der Leitung von Peter Surböck.

DJ legte bei Stagård auf

Moderne Klänge konnten die Besucher in der Lounge des Winzers Urban Stagård genießen, wo DJ Alexander Lengauer bis in die späten Abendstunden für die musikalische Stimmung, passend zum atemberaubenden Ausblick auf die Donau und die umliegenden Weinberge, sorgte.