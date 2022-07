4.000. Flug für Robert Huber mit Kremser Notarzt-Hubschrauber

Werbung

Zu seinem bereits 4.000. Flug mit dem Kremser ÖAMTC-Notarzthubschrauber hob vor wenigen Tagen Notfallsanitäter Robert Huber ab. Der Flugretter ist nach eigenen Worten von seiner Arbeit „begeistert wie am ersten Tag. Nur mit dem Alter wird man ein wenig gelassener.“

Der 60-jährige Intensivpfleger – zu je 50 % arbeitet er im Universitätsklinikum Krems und am Hubschrauber – kam vor rund 20 Jahren von Salzburg nach Inzersdorf (Gemeinde Getzersdorf, Bezirk St. Pölten). Der verheiratete Vater zweier Kinder und dreifache Opa, der schon als 17-Jähriger im Flachgau mit dem Rotkreuz-Dienst begonnen hatte, verbrachte dann viel Freizeit beim Roten Kreuz Herzogenburg, ehe es ihn im Zuge der Notfallsanitäter-Ausbildung 1995 zum RK Krems (wo er als Freiwilliger das Notarzteinsatzfahrzeug pilotiert) und 1999 zum ÖAMTC-Heli verschlug. 2009 bis 2019 fungierte er dort sogar als leitender Flugretter. Derzeit ist er einer von elf im Team am Stützpunkt Gneixendorf, von wo rund um die Uhr Rettungsflüge starten.

Nur wenige Minuten nach dem NÖN-Fototermin ging es wieder nach oben – zum Einsatz 4.001. Foto: Paul Plutsch

Nach seinem schönsten Erlebnis befragt, erinnert sich Huber an einen Rettungsflug zu einem Kind in der Gegend von Kirchberg am Wagram. Ein Dreijähriger war dort im Zuge eines Familienfestes in einem Garten in einen Pool gefallen. Zum Glück wurde von den Anwesenden sofort Erste Hilfe geleistet. „Wir haben das Kind dann nach der Versorgung ins Wiener SMZ Ost geflogen.“ Wenige Wochen später besuchten die Eltern mit ihrem Sprössling den Hubschrauber-Stützpunkt in Krems und bedankten sich beim damaligen Team mit Huber und Notarzt Martin Leutner. Huber: „Das sind die schönsten Momente, die man erleben kann. Da sieht man, warum man diesen Job macht.“ Und leider gebe es ja auch andere Erlebnisse, bei denen man keinen Erfolg habe.

Einsatz Nummer 4.000 führte das Team mit Pilot (und Stützpunktleiter) Günter Grassinger sowie Notärztin Eveline Weiss zu einer Überstellung von Waidhofen an der Thaya nach Krems. Und wenige Minuten nach dem Fototermin ging es schon wieder nach oben …

