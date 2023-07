Gföhler Tennis Club feiert 50er

Nachdem der Tennisplatz bei der ehemaligen Raststation und Tankstelle Huber in der Kremser Straße zu klein wurde, wurde 1973 der Gföhler Tennis Club (GTC) gegründet. Der Gründungsvorstand bestand aus Obmann Adolf Kern, Schriftführer Walter Enzinger und Kassier Ernst Prinz. Im selben Jahr begann unter Mithilfe des damaligen Bürgermeisters Wilhelm Kugler auf der aufgelassenen Mülldeponie in der Wurfenthalstraße der Bau von zwei neuen Tennisplätzen - dieser Standort ist auch heute noch der sportliche Mittelpunkt des GTC. Die Kosten für beide Tennisplätze beliefen sich auf rund 300.000 Schilling (zirka 21.800 Euro) - die Vorstandsmitglieder hafteten zehn Jahre persönlich für die Finanzierung der Anlage. Anfang 1974 zählte der GTC 65 Mitglieder.

Das erste Freundschaftsspiel der Vereinsgeschichte fand am 15. September 1974 gegen den Union Tennis Club Weitra statt. Die Geschichte des GTC ist geprägt von reger Bautätigkeit in die Clubanlage: So erfolgte 1975 der Spatenstich für das heutige Clubhaus, das bereits ein Jahr später fertiggestellt wurde. Im selben Jahr übersprang die Mitgliederzahl erstmals die 100-er Marke.

GTC-Familie setzte immer auf Gemeinschaftsgeist

Die GTC-Familie zeichnet sich durch viele gemeinsame Aktivitäten und Feiern aus: So finden sich in der Vereinschronik neben unzähligen Trainingslagern auch viele Gschnas-Veranstaltungen, gemeinsame Ausflüge, Kabarettabende, Weihnachtsfeiern, Zankerlschnapsen et cetera.

1983 wurde mit den Tennis-Neigungsgruppen die Zusammenarbeit mit der Volks- und Hauptschule Gföhl vertieft. Im selben Jahr verstarb der Gründungsobmann Adolf Kern. 1985 wurde die Clubanlage auf vier Tennisplätze erweitert. Im Jahr 1989 übersprang die Mitgliederzahl erstmals die 200er Marke. Othmar Gafgo schied 2014 als mit zwölf Jahren bislang längstdienendster Obmann aus dem Vorstand aus - er übergab den Verein an seinen Nachfolger Martin Pulker nach langer Zeit schuldenfrei.

Mehrere Meistertitel geholt

2015 fand das erste Gföhler Fußballtennisturnier statt. 2021 holten die GTC-Herrenmannschaft (Altersklasse 45+) erstmals den Meistertitel in der Kreisliga A. Dieser Erfolg zählt gemeinsam mit dem Meistertitel der U13-Mannschaft und dem Aufstieg in die U14-Landesliga im Jahr 2022 zu den sportlichen Highlights der Vereinsgeschichte. Heuer konnten erstmalig 15 Mannschaften beim NÖ Tennisverband gemeldet werden. Der GTC veranstaltete bisher 49 Clubmeisterschaften und verzeichnet 2023 mit rund 220 Mitgliedern gleichzeitig den höchsten Stand seit der Vereinsgründung vor 50 Jahren.

2021 wurden rund 60.000 Euro in die Sanierung des Clubhauses investiert. Aktuell wird ein Zubau errichten, in dem neue Garderoben Platz finden werden. Der heutige Vorstand besteht aus Präsident Ludwig Schulz, Obmann Martin Pulker, Schriftführer Patrick Kotzina und Finanzreferentin Andrea Hofbauer. Der GTC feiert sein 50-jähriges Bestehen von 11. bis 13. August mit einem großen Jubiläumsfest auf der Clubanlage.