Mit dem gleichnamigen Schlagerduo „Brunner & Brunner“, die 1992 bis 2010 zahlreiche Hits landeten, haben die beiden nichts zu tun. Aber „Brunner & Brunner“ stehen jetzt an der Spitze des Kremser Roten Kreuzes.

Bezirksstellenleiter Johann Paul Brunner hat in Nachfolge des bisherigen Bezirksstellenkommandanten Markus Pöschl den 38-jährigen Josef Brunner in diese Funktion berufen. Der Imbacher ist damit für den gesamten Rettungs- und Katastrophendienst verantwortlich.

Josef Brunner kam 2002 als Zivildiener zum RK Krems, war kurz freiwilliger Helfer und wurde 2003 angestellt. Seit 2015 leitet er bereits den Rettungsdienst. „Es geht darum, im ,Rettungsdienst neu‘ das Rad am Laufen zu halten“, erklärt Bezirksstellenleiter Brunner die aufgewertete Funktion.

Tendenz zu Hauptamtlichen

Geschäftsführer (Personal und Finanzen) bleibt Manfred Türk, mit dem operativen Bereich ist der „junge Brunner“ betraut. RK-Chef Brunner: „Die Aufgaben werden immer mehr, daher ist die Tendenz, diese Funktion mit einem hauptamtlichen Mitarbeiter zu besetzen.“

Neuerungen in den organisatorischen Strukturen verlangen den Bezirksstellen in der überregionalen Zusammenarbeit mehr Flexibilität ab, sind nach außen hin aber nur durch minimale Veränderungen sichtbar. So fahren künftig alle Rotkreuz-Autos in NÖ, die nur mehr geleast werden und zwischen Dienststellen beliebig getauscht werden können, mit Tullner Kennzeichen (Sitz des Landesverbandes) und haben ein neues Design mit gelben Farbelementen.